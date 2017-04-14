пятница
|
Продукция и услуги от компании Consol
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 14 Апреля 2017, 11:16
Правильная организация складского или рабочего пространства – важная, требующая ответственного подхода задача. Для этих целей обычно используются блок-контейнеры, ангары, модульные сооружения и т. д.
Компания Consol занимается продажей и предоставлением в аренду подобных конструкций. С их помощью можно оперативно создавать постройки жилого, хозяйственного и складского назначения. Модульные здания и блок-контейнеры легко собираются, предусматривают возможность быстрой перемены мест расположения дверей, окон, перегородок.
Важным направлением деятельности компании является проектирование, монтаж быстровозводимых тентованных укрытий и металлических ангаров. Боле детально ознакомиться с услугами и предложениями предприятия можно на официальном сайте msk.consolcontainers.ru.
Обслуживание на профессиональном уровне
За годы работы компания приобрела богатый опыт в этом рыночном сегменте. Клиентам Consol предоставляется возможность выбора среди широкого ассортимента доступных предложений. Осуществляется доставка конструкций, а также сертифицированный ремонт бывших в употреблении контейнеров, ангаров и прочих сооружений.
Заинтересованным покупателям или арендаторам предоставляется полная информация по каждой модели. Сотрудничество с компанией осуществляется на легальных условиях.
Модульные здания и блок-контейнеры – предложения высокого качества
Компания Consol является официальным торговым партнером фирмы Containex, занимающейся производством модульных зданий и блок-контейнеров. Эти конструкции соответствуют высоким требованиям качества, имеют ряд преимуществ. Их реальный срок службы достигает 25 лет, на каждое изделие предоставляется гарантия, проектирование происходит с учетом потребностей и пожеланий клиентов с последующим быстрым, профессиональным монтажом. Используемые технологии позволяют существенно снизить общую цену объекта, если сравнить их с традиционными методами строительства.
Производство ангаров и их продажа
Компания предоставляет слуги по проектированию и созданию металлических ангаров. Этот сегмент сервиса предусматривает возведение надежного, качественного сооружения в сжатые сроки, что возможно благодаря использованию собственного оборудования и спецтехники.
Дополнительно предоставляется подробная смета, в которой указываются используемые материалы и перечень выполняемых работ.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
вечером -1 +1 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры