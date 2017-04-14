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Впитывающее бельё для женщин и мужчин
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Апреля 2017, 11:20
Как решить проблему недержания? На эту тему немногие мужчины и женщины говорят открыто. Интимная неприятность, которая проявляется неконтролируемым выделением жидкости, может привести к депрессии, человек замыкается в себе, неся груз проблемы самостоятельно. Сегодня существует возможность купить средства гигиены через интернет, это избавляет стеснительных людей от факта покупки в многолюдной аптеке.
К услугам потребителя предлагаются различные модели белья и другие гигиенические приспособления, способные если не избавить от урологического расстройства, то по крайней мере скрыть его симптомы от окружающих.
Впитывающее белье абсолютно незаметно при ношении, оно имеет тонкую текстуру, как и обычные трусы или шорты. В отличие от бытовых моделей нижней одежды белье имеет три слоя. Наружный изготавливается из непромокаемого волокна, средний – это смесь целлюлозы и абсорбента, собирающего влагу. Внутренний слой самый мягкий и нежный, его задача – быстро пропустить жидкость через себя. Все материалы имеют пористую структуру, что позволяет коже дышать Ведущие производители добавляют в абсорбент натуральные отдушки, потому впитывающее белье нейтрализует не только влажные выделения, но и неприятные запахи.
Учитывая анатомические особенности женского и мужского организма, модельный ряд впитывающего белья учитывает анатомические особенности женщин и мужчин.. Ошибка, которую может совершить покупатель, – приобретение белья большего размера в надежде увеличить впитывание трусов. Это в корне неверно, недостаточное прилегание способствует протеканию жидкости наружу. Белье должно строго соответствовать размеру, который зависит от объема талии.
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