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Особенности проектной деятельности в детском саду

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Бизнес — 14 Апреля 2017, 11:20

Новые стандарты образования коснулись не только школьной программы - ДОУ тоже давно и активно переходят на прогрессивные методы работы с детьми. Такие схемы позволяют не только развить у ребенка основные навыки, необходимые для дальнейшей социализации и учебы, но и заложить фундамент развития личности в целом.

Для этого используются различные педагогические методики, которые сегодня еще считаются инновационными. И одна из таких - проектная деятельность. Она делится на несколько основных направлений в зависимости от того, какие навыки и умения планируется развить у малышей. Это ролево-игровые проекты, когда воспитанники получают какую-то задачу и распределенные роли, в соответствии с которыми и должны ее решать. Далее идут творческо-исследовательские, когда дети сначала проводят определенные изыскания, а после оформляют их в виде схемы, стенда или стенгазеты. И последняя группа проектов - информационные, которые, соответственно, нацелены на сбор и анализ информации. Таким образом проектная деятельность в детском саду направлена на формирование самых разных навыков, обучение способам познания мира и умению эти знания систематизировать и демонстрировать.

Конечно, это только основные типы проектов, в практических занятиях их часто комбинируют. Задача воспитателя - поставить цель такой работы, распределить ее на этапы и проконтролировать их выполнение, вместе с тем давая детям максимум свободы. После завершения последнего этапа он подводит итоги и подбирает темы для следующих занятий.

Умение организовывать такую деятельность для самых маленьких уже входит в профстандарт педагога дошкольного образования, поскольку такая методика не только более прогрессивна по сравнению с теми, которые применяются обычно, но и более результативна. Кроме прочего, малыши учатся работать в группе и видят, что общий результат не менее важен, чем индивидуальный, а его достижение приносит не меньше радости.

Воспитатель составляет планы проектной задачи, основываясь не только и не столько на общих рекомендациях, сколько на склонностях и способностях детей, которые он выявляет в процессе работы и непосредственного контакта с ними. И это еще одна из причин высокой эффективности такой деятельности: она раскрывает тот потенциал, который уже есть в ребенке. Именно поэтому все больше ДОУ уделяет значительное внимание проектным методикам.



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