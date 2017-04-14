Криогенные технологии Петон

Невероятные достижения в области проектирования, строительства и инжиниринга, которые удалось добиться усилиями отечественного технологического гиганта Петон, вызывают восторг не только среди российских, но и среди зарубежных корпораций. Именно поэтому услуги этого холдинга востребованы сегодня не только на отечественном, но и на иностранных рынках. Высокотехнологичные решения, которые используются специалистами Петон, позволяют достигать непревзойденных результатов в осуществлении масштабных проектов, которые отличаются своей сложностью.

Основными направлениями работы компании является проектирование и строительство специализированных нефтегазовых систем. Также компания занимается реконструкцией старых объектов. Профессиональная команда холдинга предлагает своим заказчикам комплексные решения, которые отличаются особой эффективностью. Поэтому заказчиками Петон являются не только ведущие отечественные, но и иностранные корпорации. Репутация надежного исполнителя пришла к компании со временем, когда клиентура убедилась в качестве предоставляемых ей услуг. Заказчики всегда получают от холдинга нужное оборудование или же проекты, предусматривающие тщательную планировку предстоящих работ по строительству или же реконструкции нефтегазовых объектов.

Особенно следует выделить криогенные технологии, разработанные холдингом. Они позволяют заказчикам добиваться желаемых результатов максимально эффективно и оперативно, безо всяких лишних затрат. Хотя головной офис холдинга и расположен в Уфе, однако его разветвленная сеть филиалов охватывает всю страну. Следует выделить и основные направления компании - это инжиниринг и строительные работы. Услуги Петон очень востребованы сейчас в разных азиатских странах. Благодаря команде высококвалифицированных специалистов, собранных компанией, заказчики гарантированно получают нужные результаты, вне зависимости от сложности запланированных работ. Они выполнят проектирование, строительство или же инжиниринг по EPC-контрактам, которые охватывают фактически полных жизненный цикл таких проектов.

Наиболее важным аспектом успеха холдинга можно считать наличие подготовленного персонала. Более сорока процентов сотрудников Петон является наличие двух или же более дипломов, подтверждающих высшее образование. На протяжении пройденного периода им удалось успешно выполнить свыше 170 проектов международного значения. Многие из этих проектов защищено патентной документацией. Наиболее стремительно администрация холдинга заботиться о развитии собственного научно-исследовательской базы. Для этого компания создала свои институты и оснастила их необходимым оборудованием. Научные сотрудники этих институтов проектируют и разрабатывают инновационные технологические решения, которые пользуются сегодня огромным спросом.

Еще одним направлением, которым занимается холдинг - это импортозамещение. Команда Петон адаптирует технологии множества зарубежных лицензиаров, подстраивая их под нужды отечественных корпораций. Это позволяет избавить страну от зависимости внешних факторов, кризисов или же тенденций рынка.

Источник: Новые известия