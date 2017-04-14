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Проект Петона и Газпрома

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Бизнес — 14 Апреля 2017, 16:18

Газовая отрасль страны стала свидетелем эпохального события, которое ознаменовано реализацией амбициозного проекта, предусматривающего строительство ГПЗ. Проектом предусмотрено возвести Амурский завод по газопереработке. Это будет крупнейшим отечественным ГПЗ, который будет отстроен специалистами Петона и Газпрома. Холдинг ГПЗ является одним из ведущих отечественных предприятий по строительству предприятий промышленного назначения. Этот холдинг был выбран неслучайно. Петон считается технологическим гигантом мирового уровня.


Имя этой компании прекрасно известно за рубежом. Она успешно ведет сотрудничество с большим количеством западных компаний. Хед-офис холдинга находится в Уфе, а филиалы расположены в разных городах страны. Технологические возможности Петона поражают своим размахом. Кроме собственного производства компания владеет научно-исследовательскими и опытно-проектными институтами. Специалисты холдинга обладают более чем полувековым опытом в сфере ТЭК. За все время существования холдингу удалось реализовать свыше 170 проектов, множество из которых защищено патентной документацией, подтверждающей особые технологические возможности.


Сегодня компания обладает более чем 15 тыс. кв.м. площадью, которая отведено под производство. Однако основным активом компании можно считать высококвалифицированных специалистов и инновационное оборудование. Здесь работают доктора и даже академики. Кроме этого более сорока процентов персонала имеет два и больше дипломов о высшем образовании. Такая квалификация сотрудников компании позволяет ей осуществлять наиболее трудные проекты, от которых отказываются другие исполнители. Не менее важным является и научная деятельность холдинга.


Например, Петон использует программные продукты ведущих отечественных разработчиков для управления, проектирования или же строительства. Достопримечательным фактом можно считать факт открытия единственной в стране лаборатории, занимающейся натурными испытаниями. Исследования здесь проводятся с таких областях, как сепарационное и высокопроизводительное массообменное оборудование. Наиболее важной проблемой, которой занимается сегодня холдинг - это импортозамещение. С использованием достижений отечественного машиностроения специалисты холдинга разрабатывают передовые технологические решения. Они одинаково эффективны как в добывающей, также и в перерабатывающей областях.

Источник: ИА Регионы



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