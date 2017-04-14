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Олег Поляков отмечает необходимость развития экономики и спорта

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Бизнес — 14 Апреля 2017, 16:19

В Башкортостане имя бизнесмена Олега Полякова прекрасно известно. Жизнь Олега Владимировича тесно связана с республикой. Он родился здесь и работал на самых разных предприятиях, функционирующих в республике. В активе бизнесмена создание целой сети мед. лабораторий Медиалаб. Данная сеть сейчас является региональным лидером сегмента. Затем Олег Поляков работал в ранге руководителя завода Уфимкабель. Сегодня бизнесмен является акционером холдинга Петон. Кроме этого он руководит такими подразделениями холдинга, как PR и GR. В своем интервью Олег Владимирович рассказал о своих достижениях и особое внимание уделил занятию спортом.


По словам бизнесмена, Петон является одним из передовых технологических холдингов в данном сегменте. Сегодня он занимается реализацией многочисленных проектов. Основная часть данных проектов предусматривает строительство нефтегазовых предприятий, а также их реабилитацию. Сегодня холдинг сотрудничает не только с крупнейшими отечественными корпорациями, но и с зарубежными партнерами. Технологические достижения холдинга особенно востребованы среди местных производственных предприятий или же компаний, занятых выпуском разной продукции. Особо важным фактором, по мнению Олега Владимировича, является ориентированность холдинга на импортозамещение. С этой целью специалисты компании разработали специальную программу, которая нацелена на развитие отечественного машиностроительного сегмента.


Респондент издания вспоминает и годы работы в Уфимкабеле, заводе которому исполнилось 75-лет. В момент прихода Олега Полякова на это предприятие оборудование было уже устаревшим, а компания держалась исключительно на энтузиазме сотрудников. Именно тогда под руководством Олега Владимировича начался процесс модернизации производства. Обновленное оборудование позволило предприятию производить новые товары. Особо следует выделить кабель кабель МКПсВ, который пользовался огромным спросом. Тогда новому руководителю пришлось выбрать наиболее рентабельные в экономическом отношении - нефтемонтажные кабели, производство которых принесло компании огромную выгоду.


Олег Владимирович сегодня является последователем киокусинкай и предпринимает все возможные меры по популяризации данного вида спорта. Бизнесмен отмечает, что делает все возможное, чтобы этот спорт обрел настоящих последователей в республике и пользовался любовью, особенно среди молодежи. С участием Олега Владимировича проводятся разнообразные спортивные соревнования, а также массовые мероприятия. Кроме этого бизнесмен активно спонсирует отправляющихся на разные турниры спортсменов. Ведь сегодня такую роскошь может позволить себе далеко не каждый профессионал. Подобные поездки, как известно, обходятся достаточно дорого. В своем интервью Олег Владимирович отмечает, что увлекался спортом с детства. Он посещал самые разные секции. Именно поэтому предприниматель особое внимание уделяет развитию этих видов среди молодежи. По его словам множество родителей уже осознало такую необходимость и старается приобщить своих детей к спорту.

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