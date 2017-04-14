Компания Петон

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Бизнес — 14 Апреля 2017, 16:19

Вопрос импортозамещения в нашей стране стал актуальным еще девяностых годах прошлого столетия. Особая необходимость импортозамещения возникла в 1998-ом году, когда страну охватил сильный кризис. Приоритетом властей тогда стало развитие собственных технологий и производства, что снизило бы зависимость государства от импорта и негативных факторов мировых рынков. Одним из лучших примеров подобного импортозамещения подает Петон, которая является технологической компанией. Она сумела быстро сориентироваться в создавшейся ситуации и найти наиболее оптимальный выход.


Технологический холдинг под названием Петон занимается строительством и инжинирингом. Головной офис компании находится в Уфе. За пройденные годы холдингу удалось создать целую сеть филиалов в разных городах страны. Компания сегодня пользуется доверием не только отечественных предприятий, но и зарубежных заказчиков. Уже давно технологиями, разработанными профессиональной командой холдинга пользуются зарубежные заказчики в процессе выполнения разнообразных проектов. Сейчас особым спросом такие технологии пользуются в азиатских странах.


Компания занимается проектировкой, поставками и строительством любых конструкций. Поэтому каждый заказчик Петон сможет воспользоваться полным спектром услуг. Именно данный фактор является решающим при выборе холдинга как генподрядчика во время выполнения проектов в нефтегазовой отрасли. Холдинг предлагает своим потенциальным заказчикам прединвестиционный анализ рынка. Затем разрабатывает технологические решения. В проектную документацию включены такие важнейшие моменты, как производство и доставка оборудования. Также тщательно планируются строительно-монтажные работы.


Нельзя не отметить наличие собственного производства. А проектирование осуществляется в опытно-конструкторском институте холдинга. Также Петон владеет тремя научно-исследовательскими институтами. Наиболее важным аспектом для администрации компании является кадровая политика. Здесь собраны только высококвалифицированные специалисты, имеющие огромный опыт. Благодаря высокой квалификации сотрудников компании возможна реализация даже наиболее сложных проектов. Кроме этого Петон старается использовать импортозамещающие технологии, позволяющие отказаться от зависимости конъюнктуры международного рынка.


Немаловажным считается и тот факт, что холдинг постоянно ищет пути более эффективного использования внутренних ресурсов. Тем самым Петон вносит огромный вклад в развитие отечественной экономики. Особое внимание компания уделяет машиностроительным предприятиям, которые всегда могут рассчитывать на инновационные технологические решения, обращаясь к данному холдингу. Также компания занимается поставками оборудования, добиваясь 60-процентного показателя, максимально снижающего валютные риски.


Источник: Oilcapital.ru




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