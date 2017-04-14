Юридический перевод: соприкосновение языка и права

Перевод юридической документации – это сложная работа, требующая от переводчика предельной внимательности, сосредоточенности и усидчивости. Эта деятельность включает в себя как привычное сопоставление двух разных языков, так и решение вопросов, возникающих при работе с профессиональной терминологией. Именно наличие узкоспециализированных слов и терминов является особой чертой и главной трудностью данного вида переводов.

Юридический перевод вынуждает переводчика не только уметь грамотно переносить смысл любого юридического текста из одного языка в другой, но и свободного владеть профессиональной терминологией. Специалист должен иметь четкое представление о значениях каждого слова и методах употребления того или иного понятия в тексте. Именно поэтому когда у человека возникает потребность в межъязыковой коммуникации в любом правовом или судебном вопросе, он вынужден обращаться за помощью в специализированные бюро переводов.

Перевод юридических текстов принято считать одним из наиболее сложных и ответственных видов перевода. Юридическая переводческая деятельность имеет одну важную проблему: большинство понятий в этой сфере являются искусственными, они противоречат естественным нормам языка. Некоторые юридические понятия имеют идентичное написание и звучание с широко употребляемой лексикой, это вызывает затруднения при построении и понимании смысла текста.

Правовая лингвистика и перевод

Термин «правовая лингвистика» появился в конце 20 века, его ввел в обиход немецкий историк и правовед Адальберт Подлех. Этот термин используют для обозначения методов взаимосвязи между языком и правом.

Переводчики в своей практической деятельности имеют дело с правовой лингвистикой, так как часто сталкиваются с переводами нотариальных и судебных документов. Такая работа скрывает в себе много сложностей, ведь до сих пор прямая лингвистическая связь между некоторыми правовыми понятиями отсутствует. Для решения данной проблемы переводчик должен заменить слово из одного языка аналогичным словом из другого языка, руководствуясь только лишь смысловой нагрузкой текста.

Для точного осуществления юридического перевода специалист обязан иметь хотя бы базовые знания об особенностях межъязыковой правовой лингвистики, уметь правильно и целесообразно употреблять узкоспециализированные понятия и понимать все особенности нормативно-правовой системы в разных государствах.

Юридический перевод и бюро переводов

Услуги перевода юридической документации сегодня очень востребованы во всем мире. Это является главной причиной активного роста числа специализированных компаний, которые занимаются различными видами переводов.

Для того, чтобы в переводах юридических текстов не было допущено ошибок, к работе над правовой документацией многие бюро переводов часто привлекают сразу нескольких специалистов – профессионального переводчика и правоведа. Работая в тандеме, специалисты могут быстро и с высокой письменной и смысловой грамотностью перевести даже самые сложные и запутанные юридические документы.

Компания KGTC предлагает услуги юридического перевода в Москве. Высококлассные профессионалы, отлично знающие свое дело, гарантия качества выполненных работ, возможность перевода любых текстов с/на 69 языков мира, широкий спектр других предоставляемых услуг (лингвистическое сопровождение, копирайтинг, рерайтинг, локализация сайтов и пр.) – эти и другие преимущества может получить каждый клиент, обратившийся за помощью в бюро переводов KGTC.