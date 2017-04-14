14
апреля 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Юридический перевод: соприкосновение языка и права

Юридический перевод: соприкосновение языка и права

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 14 Апреля 2017, 17:42

Перевод юридической документации – это сложная работа, требующая от переводчика предельной внимательности, сосредоточенности и усидчивости. Эта деятельность включает в себя как привычное сопоставление двух разных языков, так и решение вопросов, возникающих при работе с профессиональной терминологией. Именно наличие узкоспециализированных слов и терминов является особой чертой и главной трудностью данного вида переводов.

Юридический перевод вынуждает переводчика не только уметь грамотно переносить смысл любого юридического текста из одного языка в другой, но и свободного владеть профессиональной терминологией. Специалист должен иметь четкое представление о значениях каждого слова и методах употребления того или иного понятия в тексте. Именно поэтому когда у человека возникает потребность в межъязыковой коммуникации в любом правовом или судебном вопросе, он вынужден обращаться за помощью в специализированные бюро переводов.

Перевод юридических текстов принято считать одним из наиболее сложных и ответственных видов перевода. Юридическая переводческая деятельность имеет одну важную проблему: большинство понятий в этой сфере являются искусственными, они противоречат естественным нормам языка. Некоторые юридические понятия имеют идентичное написание и звучание с широко употребляемой лексикой, это вызывает затруднения при построении и понимании смысла текста.

Правовая лингвистика и перевод

Термин «правовая лингвистика» появился в конце 20 века, его ввел в обиход немецкий историк и правовед Адальберт Подлех. Этот термин используют для обозначения методов взаимосвязи между языком и правом.

Переводчики в своей практической деятельности имеют дело с правовой лингвистикой, так как часто сталкиваются с переводами нотариальных и судебных документов. Такая работа скрывает в себе много сложностей, ведь до сих пор прямая лингвистическая связь между некоторыми правовыми понятиями отсутствует. Для решения данной проблемы переводчик должен заменить слово из одного языка аналогичным словом из другого языка, руководствуясь только лишь смысловой нагрузкой текста.

Для точного осуществления юридического перевода специалист обязан иметь хотя бы базовые знания об особенностях межъязыковой правовой лингвистики, уметь правильно и целесообразно употреблять узкоспециализированные понятия и понимать все особенности нормативно-правовой системы в разных государствах.

Юридический перевод и бюро переводов

Услуги перевода юридической документации сегодня очень востребованы во всем мире. Это является главной причиной активного роста числа специализированных компаний, которые занимаются различными видами переводов.

Для того, чтобы в переводах юридических текстов не было допущено ошибок, к работе над правовой документацией многие бюро переводов часто привлекают сразу нескольких специалистов – профессионального переводчика и правоведа. Работая в тандеме, специалисты могут быстро и с высокой письменной и смысловой грамотностью перевести даже самые сложные и запутанные юридические документы.

Компания KGTC предлагает услуги юридического перевода в Москве. Высококлассные профессионалы, отлично знающие свое дело, гарантия качества выполненных работ, возможность перевода любых текстов с/на 69 языков мира, широкий спектр других предоставляемых услуг (лингвистическое сопровождение, копирайтинг, рерайтинг, локализация сайтов и пр.) – эти и другие преимущества может получить каждый клиент, обратившийся за помощью в бюро переводов KGTC.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 +2
ночью -3 -5 утром -1 +1
Котировки
USD ЦБ РФ 56,6019 -0.1537
EUR ЦБ РФ 60,2867 0.0236

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.