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Особенности таунхаусов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Апреля 2017, 15:57
В свободном доступе сегодня имеются недорогие таунхаусы, однако не все понимаю, что это такое.
Таунхаус – это строение в несколько этажей, в котором есть отдельный вход и несколько соток земли. Таунхаус включает несколько строений, имеющих общие стены. У всех владельцев есть отдельный гараж.
Преимущества и недостатки строения.
Главный плюс этого объекта – экономичность. Касается этот трат на обслуживание. Траты на отопление сократятся в разы. Любые коммуникации можно устанавливать в паре с соседями. Это отражается на сокращении расходов, кроме того, хозяева экономят на строительстве стен и кровли. Так как все владельцы, как правило, являются выходцами из одной среды, то и интересы у них часто общие.
Таунхаусы Ярославское шоссе – это не обязательно загородные строения. Многим будет недостаточно небольшого участка. А некоторым будет важна транспортная доступность. Покупая этот тип недвижимости, вы покупаете роскошное жилье, которое обеспечит вам удобство и уют. Перед покупкой этого роскошного строения, решите, какую сумму вы можете выделить на покупку. В больших городах владельцам домов не предоставляют во владение землю. Ее можно только арендовать. Земля регистрируется также, как и многоэтажные дома. То есть у вас не всегда будет возможность построить на участке хозяйственную пристройку.
Внимательно отнеситесь к совместному оформлению документов с соседями на права владения, так как при продаже можно столкнуться с определенными проблемами. В заключении хочется отметить, что таунхаус – это недвижимость, наделенная как преимуществами, так и недостатками. Изучив вопрос основательно, вы сможете понять, насколько вам подходит такой тип жилья.
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