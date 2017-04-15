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Работа сервисных центров
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Апреля 2017, 15:59
Многие люди сегодня не могут обходится без техники. Но какой бы качественной она не была, она может сломаться. Иногда можно обратится в сервис, если техника стоит на гарантии. Но если срок гарантии истек, то можно воспользоваться услугами ремонтных центров. Тут предоставляются услуги квалифицированными специалистами, ремонт осуществляется очень быстро.
Кому же можно доверится в вопросе ремонта техники?
Если мастерская рядом, то не придется тратить время на ее перевозку и оплачивать вызов мастеру. Хороший ремонтный центр https://mcs-service.ru/news/100-skidka-veteranam/– это использование современной техники и опыта квалифицированных специалистов. Чтобы узнать, стоит ли мастерская доверия, узнайте мне родных и друзей. Хороший сервис дает гарантию на выполненные работы.
mcs-service.ru подготовил беспрецедентную акцию для ветеранов к 9 мая. Они могут отремонтировать технику совершенно бесплатно, единственное нужно будет внести оплату за расходные материалы. На последующий ремонт сервис предоставляет скидки. Сервисный центр предлагает услугу вызова курьера при отсутствии возможности приехать в мастерскую. В мастерской не только отремонтируют, но и настроят любой тип техники. Необходимые коммуникации специалисты установят самостоятельно.
Несколько слов о гарантийном ремонте. Обычно ремонт делается бесплатно. Сроки изготовитель устанавливает сам, но при поломке техники по вине потребителя ремонт не будет произведен бесплатно. Ремонт может производится как в мастерской, таки на дому, однако обойдется он в разы дороже. Любой ремонт начнется с диагностики. Техник определит причину неисправности. Обычно поломки возникают при неправильном использовании оборудования.
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