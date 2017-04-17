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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 17 Апреля 2017, 12:31

Для современного человека спорт является тем необходимым занятием, которое способно поддержать здоровье, приободрить и повысить настроение. Ведь малоактивный образ жизни, которого придерживается каждый из нас, требует активных физических упражнений, которые просто необходимы для поддержания жизнедеятельности организма. Особо актуальным данная проблема показывает себя среди молодежи. Ведь большинство подростков и детей сегодня просто приковано к компьютерам и виртуальным играм, проводя за таким занятием многие часы. Они не думают о реальных тренировках или же физической активности, чтобы обеспечить себе нормальное здоровье.


А для нормального развития молодого организма, нужны постоянные физические нагрузки и упражнения, которые позволяют добиться желаемых результатов. Такие тренировки можно популяризировать среди молодых людей многочисленными спортивными состязаниями и мероприятиями, которые проводятся в стране. Спортивная активность особо заметна в Башкортостане. В этой республике сейчас интенсивно пропагандируется здоровый образ жизни. Молодежь активно участвует в соревнованиях или же состязаниях, которые регулярно проводятся не только в столице республики, но и в регионах. Нельзя не отметить те уникальные хоккейные традиции, которые сформировались в республике за последние десятилетия. Достаточно назвать Салавата Юлаева и клуб, носящий его имя, который считается одним из лучших в стране. Не меньшей популярностью пользуется и Уфа - футбольный коллектив, который является активным участником Премьер-Лиги страны.


Сегодня в Башкортостане функционирует большое количество спортивных центров, которые посещают тысячи молодых людей. Отлично развиваются в республике разные восточные единоборства, а в особенности каратэ-до. В это дело свой весомый вклад внес и предприниматель Олег Поляков, который является акционером и руководителем ПР-подразделения отечественного технологического гиганта Петон. Олег Владимирович сам ведет спортивный образ жизни и занимается киокусинкай. Это увлечение спортом началось у бизнесмена еще с детских лет.


Профессиональная карьера Олега Владимировича впечатлит даже самых опытных биографов. С его именем связано создание такой знаменитой сети, как Медиклаб. Это настоящий бренд, услугами которого пользуется огромная часть жителей страны. Вспоминая этот период в своем интервью, Олег Владимирович отмечает, что в те времена в республике в республике не существовало современных центров, позволяющих оперативно проводить медицинские анализы. Именно по этой причине создание Медиклаба приобрело социальное значение и превратилось в значимый проект для всего региона.




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