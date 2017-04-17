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Олег Поляков поддерживает развитие спорта

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Бизнес — 17 Апреля 2017, 12:32

С именем Олега Полякова связано множество успешных бизнес-проектов, которые он реализовал в Башкортостане. Бизнесмен поднял на ноги завод Уфимкабель, создал уникальную сеть Медлаб, а сегодня вносит свой неоценимый вклад в развитие такого крупного отечественного технологического холдинга, как Петон. Однако в этой статье рассказывается о благотворительной деятельности предпринимателя.


Проведение важнейших спортивных мероприятий под эгидой сочинской олимпиады, также как и намечающийся в 2018 г. мировой футбольный чемпионат являются важнейшим стимулом для развития отечественного спорта. Наиболее активно правительство старается сейчас развивать молодежный спорт, привлекая к физической активности все больше детей и подростков. Что касается Башкортостана, то эта республика всегда выделялась своими спортивными достижениями. Не предает она свои традиции и сегодня. Особенно развит в республике хоккей, который стал популярен здесь десятилетия тому назад. Достаточно назвать такой известнейший клуб, как Салават Юлаев и вы легко убедитесь в этом. Это сейчас один из наиболее сильных коллективов страны. Не менее развит и такой вид спорта в республике, как футбол. Уже многие годы клуб "Уфа" является участником Премьер-Лиги России.


На данный момент в Башкортостане функционирует множество спортивных клубов, секций и других объектов. У местной молодежи прекрасные возможности, чтобы посещать спортивные секции или же центры и заниматься любимыми видами по льготным условиям. Очень стремительно в республике развивается такой вид восточных единоборств, как каратэ. Именно популяризацией данного вида занимается и успешный бизнесмен Поляков, который сейчас руководит ПР-подразделением холдинга Петон. Олег Владимирович является поклонником киокусинкай, которым он начал заниматься еще с детских лет.


Еще с восьмидесятых годов прошлого столетия в республике началась популяризация каратэ-до. Это была инициатива Юрия Баранова, который сейчас возглавляет федерацию. Неоценим и тот вклад, который внес в данное начинание Олег Поляков. Он истинный последователь принципов, которые присущи восточным единоборствам. Уфимский предприниматель, который ранее занимал множество руководящих должностей в местных компаниях, всегда находил время для любимого спорта, которым увлекался с детского возраста. Сегодня Олег Владимирович активно старается популяризировать каратэ-до среди молодежи.


Хотя предприниматель и занимает важнейшие посты в таком известнейшей компании, как Петон, он все же находит время принять участие в работе попечительского совета федерации. Говоря о молодежи предприниматель отмечает особую роль спорта в нормальном развитии детей и подростков. Без активных тренировок невозможно себе представить формирование организма и нормальный рост. По мнению Олега Владимировича, необходимо активно работать, чтобы киокусинкай обрел популярность в республике. Кроме этого бизнесмен занимается благотворительностью, спонсируя поездки спортсменов на разные состязания.


Источник: http://argumenti.ru/society/2016/12/495483




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