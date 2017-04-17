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Нужен бетон? «Стройнеруд» выпускает качественную продукцию
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Бизнес — 17 Апреля 2017, 19:11
Бетон широко используется в строительстве и является одним из главных строительных материалов, благодаря своим характеристикам: водостойкости, низкой теплопроводности, высокой прочности на сжатие и пр.
К производству бетона выдвигается ряд требований, которые должны быть соблюдены. Бетонный завод в Подольске «Стройнеруд» http://beton50.com/ – известный в Южном Подмосковье отечественный производитель строительного сырья. Продажа качественной смеси здесь осуществляется вместе с доставкой по самым выгодным ценам и привлекательным условиям.
Качество бетона тут всегда на высшем уровне: оно отвечает всем нормам и требованиям по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.
Бетон, производимый на данном предприятии, имеет разную марку прочности, и приобретают ту или иную смесь согласно того, где она будет использована. Испытания на прочность проводятся в производственных условиях в соответствии с предъявляемыми требованиями. Бетон для монолитных конструкций проходит проверку в течение нескольких месяцев, согласно установленным стандартам и техническим условиям.
Выпускаемую на заводе «Стройнеруд» в Подольске продукцию испытывают и на такой показатель, как морозостойкость. Определяют его, замораживая и отстаивая смесь многократное количество раз при воздействии низких температурных режимов.
Водонепроницаемость произведенного на предприятии сырья определяется путем гидростатики, оказывая давление на испытываемые образцы. В такой ситуации бетон не должен пропускать влагу, и если он проходит такую проверку, то соответствует показателю водонепроницаемости.
Бетонный завод «Стройнеруд» в Подольске производит свою продукцию на оборудовании европейского качества с высокими показателями мощности. Таким образом, конвейерная линия LIEBHERR выпускает около ста кубов смеси за один час. В дальнейшем она проходит лабораторную проверку в соответствии с требуемыми техническими показателями.
Приобрести бетон высокого качества любой марки потребители могут как крупными партиями, так и мелкими. Для оптовых клиентов действует выгодная система скидок на транспортировку товара. К каждому покупателю на предприятии «Стройнеруд» предусмотрен индивидуальный подход, который гарантирует максимально выгодные для всех условия сотрудничества. Для доставки бетонной смеси клиентам завод использует миксеры, автобетононасосы и другую технику из собственного автопарка.
По материалам сайта http://beton50.com/
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