18апреля 2017
вторник
|
Кредиторы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 18 Апреля 2017, 16:03
Кредитор – это тот, кто предоставляет денежные ссуды. Мало кто любит одалживать деньги, однако при необходимости мы часто обращаемся к услугам финансовых организаций. Нехватка средств может быть разной: иногда просто не хватает средств на проживание, иногда на приобретение товаров. В итоге формируются гражданско-правовые отношения между заемщиком и кредитором.
Кредитор – это как физическое, так и юридическое лицо, которое может потребовать от другого лица совершения определенных шагов. Прежде всего, выполнения обязательств по контракту. Тип действий будет зависеть от объема долга.
Заемщик – это одно из лиц правовых отношений. Лицо занимает определенную сумму с обещанием вернуть ее с определенным процентом в оговоренные рамки времени. Банкротство – это отсутствие возможности выполнять денежные обязательства.
Нужно сказать, что права кредиторов не настолько обширны, как кажутся. Все права заемщика отмечаются в соответствующем контракте. Если сторона, которая кредитует, совершает действия вне рамок контракта, то заемщик может не выполнять требования.
Еще несколько слов о правах кредиторов:
-могут повысить процентную ставку за пользование деньгами. Может быть сделано в одностороннем порядке либо с согласия должника. Если человек пользуется услугами банка, то банковское учреждение предупреждает об изменениях посредством смс. Должник одобряет решение банка, если в течение определенного времени не проявляет никакой реакции. Банкротство юридических лиц – более сложная процедура, несостоятельность лица чаще всего определяется судом.
-могут попросить досрочно погасить заем, если:
1.Должник регулярно пропускает выплаты долга
2.Заемщик предоставил недостоверную информацию для оформления бумаг
3.Имущество должника арестованы из-за невыплаты задолженности
4.Имущество должника конфисковано третьими лицами.
Кредитор – это сторона, которая рискует своими средствами и при невыполнении должником обязательств либо ухудшения денежного положения должника имеет право осуществлять действия, защищающие его интересы. Регулярные невыплаты или недействительные документы должника свидетельствуют о его недобросовестности, поэтому кредитор прикладывает максимальные усилия для возврата средств. Иногда у должников возникают трудности с оплатой. В этом случае кредитор должен принимать ситуацию адекватно, понимать все сложности, облегчать должнику финансовое положение, реструктуризировав долг. Но если должник утрачивает имущество, то банковская организация должна осознавать, что требовать возврат всего долга бессмысленно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером 0 -2 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры