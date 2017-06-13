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Севастополь – жемчужина Крымского полуострова
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Июня 2017, 16:31
Крымский полуостров славится не только необычайно красивой природой, но гармоничным соседством древней кладки с современной архитектурой. На полуострове много прекрасных мест, куда стоит отправиться отдохнуть, но одним из самых востребованных направления является Севастополь.
Город-герой пережил многое за свою историю. И теперь он делает все возможное, чтобы подарить праздник людям. Пансионаты Севастополя приглашают путешественников провести выходные или отпуск в окружении черноморской природы. Многие из этих учреждений располагаются в заповедных закрытых зонах и имеют выход на побережье. Здесь вдали от суеты и шума большого города предпочитают отдыхать семейные пары, часто с маленькими детьми, пенсионеры.
Позволить себе отдых в городе может даже бюджетный турист. Ведь и небольшие, и крупные отели Севастополя проводят гибкую ценовую политику. Отели предлагают широкий спектр услуг:
Гости могут отправиться позагорать на шикарные пляжи;
Если захочется больше эмоций и веселья, можно посетить развлекательные центры, водные и наземные аттракционы;
Гости по достоинству оценят великолепную кухню Севастополя, которая представлена кулинарными шедеврами в виде традиционных русских и белорусских блюд, украинских и татарских. Гости могут попробовать свежие фрукты и овощи.
Куда пойти с детьми?
Для малышей в Севастополе придумано столько интересного, что родителям не придется ломать голову, куда пойти. Кроме того, все придумки будут интересны и взрослым. Ребятам будет любопытно сходить в аквапарк, познакомиться с дельфинами в дельфинарии. Точно не оставит равнодушными маленькое поколение Аквариум-музей. Да и сказочный эко-парк Лукоморье останется в памяти надолго.
Благоприятно сказывается на детском организме мягкий климат крымского города. У подростков улучшается качество кожи, на что они всегда обращают внимание.
Севастопольские достопримечательности
В городе много мест воинской славы. Стоит отправиться на прогулку по Графской пристани, посмотреть на Памятник затопленным кораблям. Древняя Генуэзская крепость и Херсонес Таврический таят в себе старую историю города.
Огромное количество паломников ежегодно посещают множество религиозных храмов. Среди них самые известные это – Вознесенская церковь и Владимирский собор.
Постарайтесь, планируя поездку в Севастополь, выделить два дня на осмотр достопримечательностей. Быстрее вы просто не успеете с ними познакомиться. И добро пожаловать в город-герой!
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