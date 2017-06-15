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Покупка надувной лодки
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Бизнес — 15 Июня 2017, 13:00
Изготовители техники для отдыха на воде выпускают сегодня широкий ассортимент изделий. Чтобы впечатления от использования водной техники Адмирал остались позитивными, нужно решить, что лучше подойдет для использования в выбранных условиях. Определится с выбором лодки поможет поход в специальный магазин.
Разновидности лодок. В зависимости от разновидности отдыха выбирается и подходящий тип лодки. Техника Адмирал может быть использована для рыбалки, охоты, семейного отдыха.
Рыбакам стоит обратить внимание на изделия камуфляжного оттенка, размер которого не превышает двух метров. Если в лодке будет больше двух человек, то и покупать стоит образцы побольше. Рыбкам лучше обратить внимание на моторные лодки для преодоления дальних расстояний и гребные модели – для преодоления коротких отрезков. Охотникам придется по душе модель среднего размера с камуфляжной раскраской. Семейных отдых предполагает использование широки трехместных лодок. Оттенок лучше выбирать светлый.
Изготовление лодок. Для производства водной техники используют разные материалы и техники. Обычно это ПВХ. Может быть армированный. Чем больше слоев у материала, тем он надежнее. Однако масса лодки будет также становится больше. Лодки из армированного материала производят при помощи сварки. Такие изделия отличаются высокой выносливостью.
Параметры лодки. Перед тем, как сделать покупку, определитесь, сколько людей будет находится в лодке. Если лодка используется единолично, то подойдет лодка длиной 2-3 метра. Места будет достаточно для размещения одного человека и необходимого оборудования. Для двоих человек нужно покупать минимум трехметровую лодку, а то и больше. Места хватит для размещения пассажиров с багажом.
Компания Торгсин - является официальным дилером, надувных лодок Адмирал, полный список продукции по ссылке https://msc.torgsyn.ru/motor-boats-admiral/
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