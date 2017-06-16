В преддверии дня моряка увеличился спрос на тематические презенты

Совсем скоро, 25 июня, страна будет праздновать День моряка. Поэтому сейчас все женщины, чьи мужья, друзья или сыновья имеют отношение к мореходству, озадачены поисками оригинальных подарков. Что презентовать в такой знаменательный день? Точно не конверт с деньгами. В профессиональный праздник этикет обязывает преподносить тематические подарки, которые будут человеку полезны.

Наибольшим спросом в торговой сети пользуются настольные складные наборы. Обычно они включают в себя несколько функциональных блоков – календарь, термометр, часы, подставку под канцелярские принадлежности. В каюте моряка подобное приспособление точно будет полезным и востребованным. Если нет возможности купить набор, можно ограничиться приобретением подставки для ручек. Хорошо, если она будет выполнена в какой-то оригинальной форме.

Вторую позицию в условном рейтинге популярных презентов занимают тематические сувениры. Стоимость они имеют доступную, потому не составит проблемы купить сразу несколько штук, если в этом есть необходимость. На сайте http://toomanygifts.ru/catalog/podarki-moryakam/ морские сувениры представлены в огромном ассортименте. Наибольший интерес у покупателей вызывают брелоки, песочные часы, зажигалки и кружки. На таких изделиях можно сделать памятную гравировку, тогда подарок для моряка приобретет особое значение.

Тем, кому предстоит поздравить моряка высшего эшелона, к выбору подарка необходимо подойти особенно ответственно. Идеальных подарков для таких случаев в продаже представлено не так уже много. Самые беспроигрышные варианты – компас, оригинальная статуэтка или панно. Стоимость подобных презентов достаточно высока, но то впечатление, которое они окажут на виновника торжества, оправдывает все затраты.

Любой моряк обрадуется компасу. Но в качестве презента на профессиональный праздник стоит выбирать не стандартный прибор из ближайшего магазина, компас должен иметь оригинальный, продуманный дизайн. Для такого подарка обязательно понадобятся соответствующая упаковка и поздравительная открытка.

Удачные статуэтки или панно выбрать будет намного проще. Главное, чтобы они соответствовали морской тематике. Такие презенты можно разместить не только в каюте, но и дома. Они станут отличным украшением для интерьера, будут постоянно напоминать о дарителе в положительном ключе.