Разгон депозита на рынке Форекс

Как только на рынке Форекс появляется новый участник, он тут же начинает искать подходящие методики торговли, самые эффективные индикаторы, способные принести ему максимальный доход. И одним из вопросов, который становится на повестке дня, является «как разогнать депозит». Конечно, с точки зрения умудренного опытом профессионала, гораздо логичнее было бы постепенно проходить обучение, нарабатывать практику, оттачивать методы управления риском и капиталом. Но, все же, учитывая, как часто игроки пытаются сорвать куш и разбогатеть в мгновение ока, мы расскажем основные нюансы, которые должны уберечь их от серьезных убытков.

Реально ли разогнать депозит на Форекс?

Прежде чем выйти на стабильный и положительный доход, трейдер, как правило, вынужден пройти путь исследователя на cuenta demo forex. У одних получается сделать это постепенно, в результате чего доход у них будет расти медленно и уверенно. Другие же предпочитают жесткий старт с расчетом на получение максимального дохода в кратчайшие сроки. Нельзя отбрасывать в сторону не один из приведенных вариантов, поскольку каждый из них имеет право на существование. Мы же предлагаем разобраться с основополагающими моментами данных вопросов.

Итак, для начала определим один очень важный момент – разгон депозита – это не способ для повседневной торговли и не панацея для игрока. Это экстренный вариант, когда других способов у трейдера просто не остается. Часто на форумах можно встретить мнение, будто депозит обязательно должен быть большим, чтобы выдержать серьезную просадку. Но практика показывает, что размер депозита – это последнее, на что следует обращать внимание, торгуя на рынке Форекс, гораздо важнее, как вы соблюдаете дисциплину, управляете капиталом и рисками.

Просто вдумайтесь, ведь грамотный трейдер на рынке forex будет вести себя совершенно одинаково, независимо от того, имеет он на своем депозите сотню долларов или 10 000$. Если же вы, обладая тем же депозитом в 100$, решите в короткие сроки превратить его в тысячу, придется перестроить собственное мышление и принять во внимание следующие аспекты:

1. Что вы выберете: большие риски с перспективой разгона или стабильный рост дохода.

2. При достижении какой суммы вы согласитесь сменить свой стиль торговли и психологию на умеренную или консервативную.

3. Чего вы желаете добиться, когда решили непременно «разогнать депозит».

Только честные ответы на данные вопросы помогут понять, чего же на самом деле вы хотите – пощекотать свои нервы или действительно достигнуть определенного результата в торговле.

Опасности при разгоне депозита

Про огромные риски при разгоне депозита говорить не приходится, каждый адекватный трейдер прекрасно осознает всю опасность. Однако часто мы упускаем из виду и другие важные моменты. Так, например, не стоит ставить перед собой непременную цель заработать сразу большую сумму денег. Гораздо важнее в этом деле стабильная динамика и диверсификация рисков. Торговлю лучше начинать с минимальных лотов и постепенно увеличивать их размер. Главная же опасность для трейдера – это спешка и нарушение установленных правил.