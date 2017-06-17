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Подземный гараж

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Бизнес — 17 Июня 2017, 16:27

Если планируете в своем доме подземный гараж, необходимо ознакомится со всеми преимуществами и недостатками строительного метода. Если вы хотите разместить объект под землей, то это допустимо лишь на этапе строительства нового здания. Проект такого дома разработают в соответствующей компании, ознакомленной с нормами строительного контроля в Москве. Специалисты продумают все стилистические и конструктивные аспекты.

Перед тем, как начинать строительные работы, необходимо проверить участок на соответствие грунтовых характеристик. Строительные работы на участке потребуют значительных трат. Высокий уровень грунтовых вод может затруднить строительные работы. Даже установив хорошую изоляцию, нет никаких гарантий, что влага не окажется в помещение. Если будут допущены промахи в расчетах, то это приведет к дополнительным тратам.

Гараж в частном домовладении - это возможность сэкономить определенную площадь. Это хорошая новость для хозяев маленьких участков. Подземный гараж удобен в пользовании. Статистически реже заинтересовывает грабителей. Как и любой другой вид деятельности, гараж требует разработки хорошего проекта. Должен быть исследован грунт, а также определен уровень нахождения грунтовых вод. Проект этого объекта – это расчет стоимости и количества материалов, затрат на работы, сроков сдачи.

Какие же материалы следует использовать при строительстве подземного гаража? Построить подземный гараж можно двумя способами: расположив гараж частично под землей или создав углубление в земле. Если гараж находится под землей частично, то глубина не превышает половину его высоты. Пользуется наибольшим спросом, так как легче реализуется. Кроме того, снижается риск проникновения грунтовых вод.

Создание дома с подземным гаражом делится на несколько этапов. Перво-наперво создается котлован. В этом месте копают въездной путь. Чем ниже будет находится объект, тем дольше должен быть подъездной путь. Чтобы создать безопасный подъезд, нужно выверить все расчеты. Нужно ознакомится с правовой базой по созданию гаражей. Чтобы избежать просадки подъездного пути, не нужно использовать насыпи. Нужно создавать ступенчатый спуск.

В гараже должна быть установлена качественная вентиляция. Нужна для того, чтобы в гараже не появилось плесени.


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