Сертификация продукции

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Бизнес — 18 Июня 2017, 14:49
Сертификат пожарной безопасности представляет собой документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям безопасности.
Документ выдается при наличии акта тестирования выбранных образцов. Особенности проводимых тестов зависят от типа продукции. Вся информация есть в техпаспорте.
Продукты, которые подлежат сертификации в области пожарной безопасности, отмечаются в соответствующих законодательных актах. Как правило, на каждый продукт приходится отдельный сертификат пожарной безопасности.
Не все продукты должны быть сертифицированы. Но изготовитель может подготовить сертификат в добровольном порядке. Процесс ничем не будет отличаться от обязательного оформления документа. Эта бумага позволит компании подтвердить качественность продуктов. Этот момент нужно учитывать при участии в торгах для получения заказа.
Для того, чтобы оформить документ, в соответствующую инстанцию необходимо предоставить пакет документов. Список их варьируется в зависимости от типа продуктов. Продукты оцениваются согласно техрегламенту.
Но есть документы, которые предоставляются в обычных случаях:
-учредительные документы
-техническая характеристика товаров
-паспорт на продукты, их описание.
Процесс сертификации.
После того, как изготовитель передает документы в нужные органы, оценивающие безопасность, выбираются некоторые образцы. Если проверка предполагает оценивание возможностей изготовителя, то эксперты направляются на предприятие. Сертификация – это обязательное проведение испытаний.
Результаты работы фиксируются в акте, образцы передаются в лабораторию на анализ. Итоги заносятся в протокол, на основе которого и принимается решение: отказ либо предоставление сертификата.
Получить сертификат пожарной безопасности может изготовитель, закупающий товары из-за границы. Стоимость сертификата зависит от вида продукции. Стоимость также определяют:
-работы по экспертизе
-испытания продуктов
-экспертиза производства
-выдача документов.
Самая дорогая часть процедуры – это испытания. Процесс предполагает определения типа продукции и испытательного метода.
Во время испытаний эксперты определяют, соответствуют ли продукты заявленным условиям. В итоговом документе отмечаются такие характеристики товара, как:
-наличие токсинов
-параметры горючести
-темп распространения огня.
Информация предоставлена пресс-службой Центра по сертификации продукции и оборудования Сфера:
info@sfera-cert.ru
8 (800) 350-55-65
+7 (495) 744-67-94
http://sfera-cert.ru/
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