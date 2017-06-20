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Особенности строительного контроля

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Бизнес — 20 Июня 2017, 16:16

Согласно законодательным нормам, контролем строительства занимается Градостроительный кодекс. Строительные работы должны контролироваться до момента их завершения. Строительный контроль в Москве объясняется необходимостью обеспечения безопасности построенного дома.

Это своего рода знак качества, который предполагает соответствие строящегося объекта определенным нормам. Параметры постройки определяются проектными и техническими бумагами.

Постоянные инспекции позволяют контролировать процесс в режиме реального времени, чтобы в завершении работ строение соответствовало нормам, отмеченным в проектных бумагах.

В ходе контролирования процесса работ создается поэтапный порядок инспектирования. То есть проверки будут проводится в соответствии с теми работами, которые отмечены в технических документах. Проверяющие будут следить за тем, чтобы все этапы работ были согласованы. С того, времени как начнется стройка, дабы избежать недочетов, подрядчику понадобится регулярный контроль.

Выбор того или иного типа контроля будет зависеть от сложности мероприятий, опытности персонала. Кроме того, на выбор может повлиять масштабы работ и количество рабочих.

К основным разновидностям строительного контроля можно отнести: входной; выборочный; пооперационный; промежуточный; инспекционный.

Входной. Предполагает соблюдение условий определенных документов, ГОСТов. Делится на выборочный и сплошной. Последний – это инспекция всех строительных материалов, инвентаря. Как правило, на нем останавливают выбор, если ведется ответственное строительство. Также проводится в том случае, если подрядчик не может подтвердить качественность материалов на стройке.

Выборочный. Предполагает инспектирование определенного сегмента материалов из одной партии. Если проверяющие находят некачественную продукцию, то поставщик заменяет материалы.

Промежуточный. Используется, когда ведутся поэтапные строительные работы, когда проверке подлежат определенные части строения. После проверки одного этапа, инспектора одобряют проведение следующего. В состав инспекции входят представители подрядчика, а также проектной компании. Последние могут остановить строительные работы на любо из этапов, если будут обнаружены нарушения.


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