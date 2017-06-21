21июня 2017
среда
|
Как выбрать духи?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 21 Июня 2017, 16:12
Какие ошибки делают покупатели выбирая духи рассмотрим далее. Как можно проанализировать тот парфюм, который вам приглянулся? По разным характеристикам, но главным образом – это внешний вид. Упаковка выбранных духов на https://parfums.ua/brand/hugo-boss выглядит презентабельно. Все надписи га ней сделаны отчетливо, без ошибок. Составляющие выбранного продукта видны четко. На выбранном вами парфюме не должно быть никаких стикеров. Все надписи будут сделаны на самом флаконе и коробке. На дне флакона обязательно присутствие серийного номера.
Внутри упаковки должны присутствовать дополнительные картонки. Даже коробка должна выглядеть презентабельно. Упаковка должна быть упакована в целлофан без пузырей и потеков. Не все компания упаковывают свою продукцию в целлофановую упаковку.
Если возможно, просмотрите насколько легко открывается бутылочка. Нет ли на ней сколов? Цвет стекла должен быть однородным. Изучить жидкость на предмет посторонних предметов. Для этого придется потрясти флакон.
Если вы выбрали парфюм на parfums.ua, то нужно его понюхать. Колпачки бутылочек для этого не подойдут. В магазинах для этого используют специальные тестеры. Помните, что есть ароматы, рассчитанные на определенный возраст. Не нужно покупать то, что не соответствует вам по возрасту. Если вам нужно сэкономить, то вы можете купить себе и своему мужчине один аромат на двоих в категории «унисекс». Это такие парфюмы, которые могут использовать как мужчины, так и женщины. Такие духи сегодня не редкость. Как бы то ни было, но многие сегодня носят одни вещи на двоих. Это выгодная экономия. Парфюм на двоих – это тоже выгодно, но не забывайте, что использоваться он будет значительно быстрее.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +13 +15 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры