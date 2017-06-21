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Как выбрать духи?

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Бизнес — 21 Июня 2017, 16:12

Какие ошибки делают покупатели выбирая духи рассмотрим далее. Как можно проанализировать тот парфюм, который вам приглянулся? По разным характеристикам, но главным образом – это внешний вид. Упаковка выбранных духов на https://parfums.ua/brand/hugo-boss выглядит презентабельно. Все надписи га ней сделаны отчетливо, без ошибок. Составляющие выбранного продукта видны четко. На выбранном вами парфюме не должно быть никаких стикеров. Все надписи будут сделаны на самом флаконе и коробке. На дне флакона обязательно присутствие серийного номера.

Внутри упаковки должны присутствовать дополнительные картонки. Даже коробка должна выглядеть презентабельно. Упаковка должна быть упакована в целлофан без пузырей и потеков. Не все компания упаковывают свою продукцию в целлофановую упаковку.

Если возможно, просмотрите насколько легко открывается бутылочка. Нет ли на ней сколов? Цвет стекла должен быть однородным. Изучить жидкость на предмет посторонних предметов. Для этого придется потрясти флакон.

Если вы выбрали парфюм на parfums.ua, то нужно его понюхать. Колпачки бутылочек для этого не подойдут. В магазинах для этого используют специальные тестеры. Помните, что есть ароматы, рассчитанные на определенный возраст. Не нужно покупать то, что не соответствует вам по возрасту. Если вам нужно сэкономить, то вы можете купить себе и своему мужчине один аромат на двоих в категории «унисекс». Это такие парфюмы, которые могут использовать как мужчины, так и женщины. Такие духи сегодня не редкость. Как бы то ни было, но многие сегодня носят одни вещи на двоих. Это выгодная экономия. Парфюм на двоих – это тоже выгодно, но не забывайте, что использоваться он будет значительно быстрее.


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