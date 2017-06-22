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Оформление грузов на таможне
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Бизнес — 22 Июня 2017, 16:08
Это популярная услуга среди предпринимателей, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Импорт и экспорт товаров должен быть осуществлен в соответствии с положениями, указанными в Таможенном кодексе России.
Регистрация товаров на таможне проходит поэтапно:
-Первое, что нужно сделать – заполнить декларацию
-После устное декларирование
-Далее сотрудники таможни осмотрят груз
-Представители таможни рассчитают налог и проконтролируют его выплату
-Выдача допуска на перемещение товара.
Помимо того, процесс таможенного оформления грузов предполагает сохранение их на складах до момента завершения всех процедур. Растаможкой занимаются как сами бизнесмены, так и их представители. Услуги брокеров должны быть заранее застрахованы.
Растаможка товаров преследует следующие задачи:
-позволяет определить правовой характер отношений таможенников и бизнесменов
-определение характера перемещаемого товара.
Работа таможенных брокеров играет существенную роль во время оформления товара на таможне. Они отслеживают малейшие изменения таможенного законодательства.
В чем заключается работа брокера? Прежде всего, в том, что он ускоряет процесс прохождения таможни, позволяет избежать простоя транспорта и уменьшить расходы. Задача таможенной компании гарантировать быстрое прохождение товаров через границу. Многие компании сегодня обращаются к брокерам ввиду того, объемы международной торговли растут, а это требует помощи посредников. Брокер и занимается представлением компании на таможне. Деловые отношения между двумя сторонами устанавливаются после обращения клиента и подписания договора.
Работа с брокером здесь гарантируют следующие преимущества:
-возможность работы с профессионалами в сфере оформления грузов на таможне. К представителям на таможне выдвигаются высокие требования, что сводит до минимума риски клиентов при работе с ними.
-траты на услуги при оформление товаров на таможне значительно меньше, так как определяются в сумме выбранного процента к количеству товаров, которые оформляются.
-рост объемов ввозимого и вывозимого товара, быстрое их оформление, что сокращает личные расходы на это и позволяет сэкономить время. Таможенный брокер – это связующее звено между бизнесменом и таможней. Брокеры несут полную ответственность за процесс растаможки товаров.
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