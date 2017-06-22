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Тренинг по коммуникациям центра "Берег Надежды"

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Бизнес — 22 Июня 2017, 16:13

Не все люди могут признаться, что не могут говорить. Иногда им кажется, что их не понимают. Проблемы с общением становятся очевидными, когда речь заходит о понимании через призму чужой культуры. Особенности ведения дел, привычки иногда осложняют процесс общения и требуют определенных навыков. Проблемы понимания других национальностей, достижение результатов при работе с иностранцами решаются на соответствующих тренингах.

Определение проблемы.
Сначала тренеры определяют, с какими проблемами столкнулись клиенты. Как правило, проблем бывает несколько, но на первом месте всегда сложность межкультурного общения. Чтобы люди начали понимать друг друга, они должны быть представлены.

Тренинг «Мастер коммуникации» направлен на установление взаимоотношений с партнером сейчас и в будущем. Продолжительность курса – три дня. Начинаются занятия 4 октября. Тренером на занятиях будет известный специалист и психолог – Надежда Владиславова.

Тренинг рассчитан на тех, кто хочет в сжатые сроки сделать карьерный прыжок. Кроме того, не лишним он окажется и для тех, кто хочет изменить свою личную жизнь. А также людей, у которых есть проблемы с общением.

Основные тезисы на тренинге:
-Умение общаться
-Умение соглашаться и отказываться
-Реагирование на критику.

По завершению тренинга вы научитесь:
-вызывать у человека доверие
-находить выход из любых ситуаций
-общаться с любым человеком.

В программе тренинга: начальные навыки общения, особенности их использования на практике, определение нарушений способов общения и их устранение. Тренер научит присутствующих определять причины, по которым мы не можем сказать «Нет», а также научит грамотно и структурированно отказывать.

Желающие пройти тренинг, научатся спокойно реагировать на критику. Для этого тренер разложит перед обучающимися алгоритм реагирования на критику.

Прохождения курса «Мастер Коммуникации» в центре «Берег Надежды» - это получение качественных знаний от профессионалов в своем деле. Тренеры на курсах дают развернутую информацию по поставленному вопросу. Работа участников с тренером позволяет получить максимум практических знаний. После того, как тренер дает определенный блок знаний, он закрепляется путем работы в группах. Полученные навыки шлифуются до совершенства. В этом помогает индивидуальный подход к каждому участнику. Тренер каждому уделит внимание, то есть все уйдут с тренинга с определенным багажом знаний.


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