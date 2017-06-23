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Как выбрать лучшую детскую площадку?

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Бизнес — 23 Июня 2017, 18:43

Сегодня, когда дети все больше времени проводят за экранами компьютеров и мобильных гаджетов, игровые комплексы успешно решают проблему недостатка физической активности. Игры на свежем воздухе позволяют ребенку отдохнуть, получить заряд энергии, развить гибкость и силу, укрепить здоровье и приобщиться к спорту.

Успех и привлекательность детской площадки зависят от того, насколько грамотно и интересно она спроектирована. Например, малыши любит карабкаться по стенкам и кататься с горок, а вот ребята постарше больше внимания уделяют спортивным снарядам – брусьям, турникам, оборудованию для командных игр. При проектировании игровой площадки необходимо учитывать потребности и пожелания детей, их возрастные особенности и уровень физической подготовки.


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Детский комплекс «Лазалия»: целый мир для спорта и игр

На сегодняшний день инновационным решением является детский комплекс нового поколения «Лазалия». В этом году модель была представлена на ведущих отраслевых выставках и высоко оценена экспертами. Многоярусная конструкция комплекса меняет традиционное представление об игровых площадках: она занимает сравнительно небольшую площадь и может вместить большое количество малышей.

Важным преимуществом комплекса «Лазалия» является возможность индивидуального проектирования. По усмотрению заказчика, модель может оснащаться дополнительными элементами – дорожками, горками, рукоходами, веревочными переправами, кольцами, перекладинами, батутами и т. д. Возможны любые формы, размеры, цветовые решения и наполнение площадки. Игровой комплекс легко интегрируется в любое пространство: он может стать уютной частью двора, пришкольной территории, спортивной площадки или бэби-зоны в торговом центре.


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«Новые горизонты» игровых возможностей

Детям обязательно понравится современный дизайн и большое количество активностей. Взрослые по достоинству оценят ее безопасность и вандалоустойчивость. Оборудование для игровых площадок выполнено из металла и покрыто порошковой краской, устойчивой к истиранию и погодному воздействию. Все элементы имеют надежные крепления и рассчитаны на длительное массовое использование. Внутренние уровни оснащены противоскользящим резиновым покрытием, за счет чего малышам удастся избежать травм и ушибов.

Производством игровых комплексов «Лазалия» занимается компания «Новые горизонты». Предприятие занимается профессиональным проектированием и монтажом детских площадок с 1999 года. В настоящий момент компания по всей России устанавливает одни из самых современных площадок для детей и подростков, создавая безопасную спортивную среду, чтобы каждый ребенок мог развиваться и проводить счастливые минуты детства на площадках нового поколения.

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