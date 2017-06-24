Рама: сталь, алюминий, магний, титан, карбон

Велосипедная рама несет на себе значительные нагрузки, но производители стараются сделать ее менее массивной, чтобы она была как можно легче. В любых велоспортивных дисциплинах вес снаряда имеет большое значение. Победу могут решать доли секунды, поэтому в расчет берутся даже граммы. Разумеется, и сам велосипедист должен быть легким. Но независимо от веса у него больше шансов прийти первым на легком велосипеде, чем на тяжелом.

При создании велосипедной рамы в расчет берутся, прежде всего, предполагаемые нагрузки. Именно поэтому велосипед для кросс-кантри весит от 6 кг, а для даун-хилла или фрирайда – до 18 кг. Разница в весе существенна, и это не удивительно, ведь и нагрузки на раму отличаются соответственно. Производители разрабатывают материалы, которые способны обеспечить раме отличные характеристики, не сделав при этом ее слишком тяжелой. Долгое время рамы изготавливались только из стали, но сегодня это уже не самый передовой материал.

Стальная рама наиболее проста в исполнении, прочна и надежна, но слишком тяжелая и вдобавок еще и ржавеет. Для борьбы с коррозией в состав стального сплава вводили легирующие добавки (хром, молибден и др.). Можно https://sportiv.ru/bikes/catalog/gornye/ купить горный велосипед с недорогой стальной рамой, и это наверняка он окажется надежней, чем дешевый алюминиевый аналог. Если уж и брать алюминиевую раму, то она должна быть достаточно качественной и соответственно недешевой.

Алюминиевая рама на сегодняшний день является самой распространенной. Правда, сплавы бывают разные, причем настолько, что характеристики рам отличаются, как если бы они были сделаны из совершенно разных материалов.

Сплавы для рам на основе алюминия маркируются четырехзначным цифровым кодом. Самые популярные из них – 6061 и 7005. Первый содержит добавки меди, магния и кремния, а второй – цинка и другие металлы, но в меньшем количестве. Более технологичным считается сплав 6061, благодаря чему он легче формуется, лучше сваривается и пригоден для изготовления труб переменного сечения. У рам из сплава 7005 свои преимущества: они прочнее и долговечнее, менее подвержены усталости. Такие рамы популярны на хардтейлах кросс-кантри. А вот для фрирайда, даунхилла и дрифтинга предпочтительно более легкие рамы из сплава 6061. Дополнительные амортизаторы помогают уменьшить механическую нагрузку на несущую деталь велосипеда.

Магниевые сплавы самые легковесные. Благодаря своей пружинистости рамы из магния отличаются мягкостью хода, но сильно подвержены коррозии, поэтому нуждаются в усиленной защите, еще больше повышающей стоимость и без того недешевой детали. Титан отлично подходит для велосипедных рам, но делает их очень дорогими. Найти где-то и https://sportiv.ru/bikes/catalog/gornye/ купить горный велосипед с титановой рамой в серийном исполнении почти невозможно.

Карбон или углепластик является прекрасной альтернативой металлам в различных изделиях, к которым предъявляются такие требования, как легкость и конструкционная прочность. Велосипедные рамы из карбона не имеют видимых швов, а сечение их труб может быть каким угодно. Но далеко не каждому по карману велосипед с карбоновой рамой, поскольку ее стоимость все еще остается очень высокой.