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Как сохранить настроение?

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Июня 2017, 23:36

Несколько рекомендаций, чтобы оставаться в хорошем настроении.
Пишите ежедневно свои цели на утро. Не забывайте записывать их. Все ваше внимание должно быть сосредоточено на них.
Каждый день занимайтесь спортом. Ежедневно старайтесь посещать спортзал. Это и приятно, и на здоровье сказывается хорошо.
Слушайте только приятные новости во время занятий. Новости, музыка. Все то, что вас радует.
Доводите до конца начатое. Бумаги на вашем столе, неоплаченные счета и неотправленная почта отвлекают ваше внимание. Вы не можете выбросить их из головы. То есть доведите дело до конца – выполните все то, что задумали.
Начните вести дневник. Записывайте в нем лишь положительные мысли. Только то, что у вас хорошо получается, ваши победы и успехи.
Определите уровень настроения. Анализируйте, какое у вас настроение по шкале от 1 до 10.
Помогайте людям. Помогайте людям в мелочах. Делайте добрые дела и помогайте безвозмездно.
Определите способы, которые помогут вам научиться отказывать. Вы должны написать это в письменном виде. Но преподнести это нужно позитивно.
Контролируйте себя. Не дуйтесь, не ссорьтесь с родными. Гнев будет разрушать вас.
Не обижайтесь на всех, если вы дома.
Меняйте привычки. Изменить стиль в одежде, заведите новое хобби.
Отдыхайте. Делая неинтересную работу, думайте о хорошем.
Займитесь плаванием. Это позволит вам расслабиться и приведет в тонус. Риски получения травмы при плавании отсутствуют.
Подумайте, в том ли направлении вы двигаетесь. Очищаете свою голову от ненужных мыслей, связей.
Смотрите на жизнь проще. Сосредоточьтесь на том, что делаете здесь и сейчас.
Стремитесь к большему. Постоянно двигайтесь. Некоторые вещи могут опечалить вас, но через некоторое время будут казаться несущественными.
Избавьтесь от негативных мыслей. Если у вас появляется желание пожалеть себя, то лучше займите себя чем-нибудь.








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