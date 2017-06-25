Выбор вытяжки

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Бизнес — 25 Июня 2017, 23:43

Все хозяйки знают, какие неприятности приносит копоть на стене и потолках, как тяжело от нее избавиться. Образовавшийся налет сводит на нет ремонтные работы – в кухню заходить становится невозможно. Однако эти проблемы могут появится, если вы используете стандартную вентиляцию.

В обновлении ремонта не будет необходимости, если установить вытяжку. Кухонная техника предотвращает оседание копоти на стенах. Кроме того, техника позволяет очистить воздух. Поэтому, если у вас пока нет вытяжки, то ее нужно приобрести.

Вытяжка с доставкой тут функционирует путем принудительной вентиляции. Она нейтрализует из воздуха испарения и неприятные ароматы. На кухне невозможно избежать различных ароматов, а также брызг жира.

Внутри этого устройства установлены фильтры, которые улавливают запахи. А также система принудительной вентиляции. На корпусе находится контрольная панель.

По типу очистки воздуха делятся на:
-рециркуляционные. Чистят воздух, а после выпускает его обратно.
-проточные. Всасывают воздух, чистит от жира, а после выпускает обратно. Устройство может быть закреплено на потолке или стене.
-вытяжку также прячут в шкафу. Обнаружить ее можно, только открыв шкаф.

Потолочные и настенные варианты обычно гармонично вписываются в окружающую обстановку. Модели для стены изготавливаются в форме козырька.

Акцентируйте внимание на следующие моменты:

Фильтры.Они очищают от копоти, представляют собой сменные пластиковые картриджи. Фильтр можно использовать один раз. Можно убрать его и заменить на новый. Сменные кассеты могут быть многоразовыми. Время от времени их нужно будет чистить от грязи. Некоторые вытяжки могут использоваться без фильтров. Ввиду разницы давления на место удаленного воздуха поступает чистый. Однако найти такие модели достаточно сложно. Оптимальнее всего выбирать такие модели, которые убирают все запахи и жир.

По типу конструкции делятся на:

-Подвесные. Недорогие и легко устанавливаются. Обычно используют многоразовые фильтры. Лучше устанавливать там, где невозможно вывести воздух в вентиляционную систему.

-Купольные. Фиксируются на стене, могут функционировать в рециркуляционном и проточном режимах. Прекрасно чистит воздух.

-Встроенные. Вытяжка размещается в специальном шкафу.


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