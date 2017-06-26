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Как работать с акциями на Форексе

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Бизнес — 26 Июня 2017, 13:48

Впервые попав на рынок Форекс, некоторые игроки тут же теряются и не понимают, что здесь делать. При этом многое для них кажется весьма опасным и сложным. Однако постепенно, прислушиваясь к подсказкам и советам более опытных трейдеров, нарабатывая опыт в работе с демонстрационным счетом, приходит понимание, как же себя здесь правильно вести, анализировать данные, чтобы в конечном итоге заключить выгодную сделку и получить от нее прибыль. В Интернете полно советов, как правильно покупать финансовые активы, однако не менее важно грамотно их продавать, чтобы извлекать из этого максимальную прибыль. Поэтому мы предлагаем устранить этот пробел и разобрать, когда и как стоит продавать акции.

Когда инвестировать деньги в акции

Для начала вам предстоит выделить время для анализа рыночного поведения и подробного изучения интересующего актива. Повысить доход от приобретенного финансового инструмента удастся лишь после покрытия комиссионных издержек и увеличении стоимости актива. Любая сделка, заключаемая на рынке forex трейдером, несет единственную цель – извлечение прибыли.

Игроку очень важно приобрести акции по выгодной цене, однако спрогнозировать, какую же выгоду он в конечном итоге получит довольно сложно, тем более, что гарантированной уверенности по поводу получения самой прибыли он также не имеет. Можно говорить о том, что сделка оказалась успешной, если рынок готов приобрести предложенный трейдером актив по спрогнозированной им стоимости.

Когда продавать акции

Для срочной продажи акций есть всего несколько причин:

·         Допущенная в процессе анализа ошибка;

·         Резкое и неожиданное изменение ситуации на рынке;

·         Достижение акциями спрогнозированной стоимости для продажи.

Когда речь идет о изменении рыночной ситуации, не имеет значения, в какую сторону начал двигаться рынок. Как правило, резкие колебания цены краткосрочны, но они должны быть оправданы фундаментальными показателями. На этом временном промежутке можно как потерять, так и заработать приличную сумму. Если вы смогли получить хорошую прибыль, начинайте закрывать сделку и продавайте актив. Грамотные трейдеры, которые знают jak vydělat na forexu, всегда помнят и руководствуются правилами управления капиталом и пытаются сохранить заработанные деньги. Они не гонятся за сказочными суммами и не жадничают. Если же вы реализовали намеченные на торговый день планы, выходите с рынка и закрывайте продажи по подходящей стоимости.

Допущенные ошибки – также серьезная проблема, поскольку даже у опытных игроков могут возникать недочеты в прогнозах. Что же делать, когда сделка уже находится в торговле? Выйти из ситуации с допущенной ошибкой в анализе можно лишь продажей актива. Так вы хотя бы не допустите еще больших потерь и сможете пересмотреть свой прогноз для открытия следующей сделки.

Когда возникает ошибка в связи с продажной ценой на акции, нельзя отступать от намеченного плана. Этим правилом стоит руководствоваться как во время продажи актива, так и при входе на рынок. Скромность и дисциплина должны стать главными спутниками трейдера на международном валютном рынке Форекс. Лучше немного потерпеть и продать акции на той точке, которую вы планировали изначально до открытия сделки. В таком случае вы будете уверены, что ваши действия предопределены логикой и аналитической работой. При этом эмоции не станут на пути между вашими намерениями и прогнозируемой прибылью.



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