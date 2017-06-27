27
июня 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Нарушения, связанные с несоответствием должности в разрешении на работу иностранного гражданина и в штатном расписании компании-работодателя.

Нарушения, связанные с несоответствием должности в разрешении на работу иностранного гражданина и в штатном расписании компании-работодателя.

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 27 Июня 2017, 02:06

Давайте обсудим насколько проблемными являются нарушения, связанные с несоответствием должности в разрешении на работу иностранного гражданина и в штатном расписании компании-работодателя.

Оформление и работа иностранного гражданина на территории РФ проверяется различными инстанциями. Одной из главных инстанций, которая может выехать с проверкой в компанию является, МВД России. Представитель отдела иммиграционного контроля МВД может выехать по фактическому адресу нахождения компании для проверки целого ряда вопросов:

- нахождение компании по фактическому адресу

- правильность и своевременность подачи уведомлений о заключении/расторжении ТД

- количество оформленных иностранных граждан

- наличие рабочего места иностранного гражданина, о котором компания-работодатель заявляет в момент ходатайства о привлечении иностранных работников

- соответствие условий трудовой деятельности иностранного работника заявленным

Указанный выше перечень не полон, мотивы проверок и их цели всегда бывают разными. Например, представитель МВД может прийти с проверкой в связи с тем, что компания подала заявление на квотирование по привлечению иностранных граждан, количество которых в заявке значительно превышает общую численность сотрудников, работающих в компании.

При проверке инспектор может выявить одно из самых распространённых нарушений, которые фиксируются сотрудниками МВД, несоответствие указанной в разрешении на работу должности, той, на которой фактически работает иностранный гражданин.

Подобные ситуации происходят очень часто, связанно это в первую очередь с тем, что кадровые специалисты не уделяют должного внимания точному соответствию должности, которая прописывается в кадровых документах. Например, “коммерческий директор” и “коммерческий директор по рекламе” по ОКПДТР считается абсолютно разными должностями и РР выдается в соответствии с классификатором. Если компания-работодатель, принимая в штат иностранного гражданина, указывает должность не в соответствии с должностью указанной в разрешении на работу, то по миграционному законодательству это будет считаться нарушением.

Размер штрафа может составлять от 400 000 до 1 млн. рублей за каждое зафиксированное нарушение.

Кадровые специалисты очень часто жалуются на сложность миграционного законодательства. Прежде всего это связано с большим количеством редакций к федеральным законам, указам и постановлениям, которые в некоторых случаях по-разному трактуются представителями миграционной службы. Получая ответы на вопросы от представителей миграционной службы или юристов работающих в области миграционного законодательства, вы всегда можете рассчитывать на квалифицированный ответ, к тому же учитывающий практический опыт.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +14 +16
утром +16 +18 днем +18 +20
Котировки
USD ЦБ РФ 59,0014 -0.6550
EUR ЦБ РФ 66,0816 -0.5964

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.