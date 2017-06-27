Давайте обсудим насколько проблемными являются нарушения, связанные с несоответствием должности в разрешении на работу иностранного гражданина и в штатном расписании компании-работодателя.

Оформление и работа иностранного гражданина на территории РФ проверяется различными инстанциями. Одной из главных инстанций, которая может выехать с проверкой в компанию является, МВД России. Представитель отдела иммиграционного контроля МВД может выехать по фактическому адресу нахождения компании для проверки целого ряда вопросов:

- нахождение компании по фактическому адресу

- правильность и своевременность подачи уведомлений о заключении/расторжении ТД

- количество оформленных иностранных граждан

- наличие рабочего места иностранного гражданина, о котором компания-работодатель заявляет в момент ходатайства о привлечении иностранных работников

- соответствие условий трудовой деятельности иностранного работника заявленным

Указанный выше перечень не полон, мотивы проверок и их цели всегда бывают разными. Например, представитель МВД может прийти с проверкой в связи с тем, что компания подала заявление на квотирование по привлечению иностранных граждан, количество которых в заявке значительно превышает общую численность сотрудников, работающих в компании.

При проверке инспектор может выявить одно из самых распространённых нарушений, которые фиксируются сотрудниками МВД, несоответствие указанной в разрешении на работу должности, той, на которой фактически работает иностранный гражданин.

Подобные ситуации происходят очень часто, связанно это в первую очередь с тем, что кадровые специалисты не уделяют должного внимания точному соответствию должности, которая прописывается в кадровых документах. Например, “коммерческий директор” и “коммерческий директор по рекламе” по ОКПДТР считается абсолютно разными должностями и РР выдается в соответствии с классификатором. Если компания-работодатель, принимая в штат иностранного гражданина, указывает должность не в соответствии с должностью указанной в разрешении на работу, то по миграционному законодательству это будет считаться нарушением.

Размер штрафа может составлять от 400 000 до 1 млн. рублей за каждое зафиксированное нарушение.

Кадровые специалисты очень часто жалуются на сложность миграционного законодательства. Прежде всего это связано с большим количеством редакций к федеральным законам, указам и постановлениям, которые в некоторых случаях по-разному трактуются представителями миграционной службы. Получая ответы на вопросы от представителей миграционной службы или юристов работающих в области миграционного законодательства, вы всегда можете рассчитывать на квалифицированный ответ, к тому же учитывающий практический опыт.