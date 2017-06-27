Быстровозводимые дома

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Июня 2017, 15:11
Как правило, строительство домов требует больших затрат и времени. Строительные компании не смогут точно сказать, когда владельцы получат свое жилье. Часто возникают проблемы с расходами, трудности с подрядными компаниями.
Современные технологии сделали возможным использование уникальных материалов, которые позволяют уменьшить затраты на строительство.
Способов быстрого строительства домов существует много. У всех них есть свои плюсы. Особой популярностью сегодня пользуются сип-панели ssz.ru для строительства.
Создание домов из этого материала имеет массу преимуществ:
-Небольшой вес материала позволяет уменьшить давление на фундамент. Траты на сооружение фундамента уменьшаются в разы.
-Отсутствие строительного мусора.
-Отсутствие необходимости использовать спецтехнику, если дом будет маленьким.
-Использование труда рабочих средней квалификации, что не отражается на качестве работы.
-Материал имеет особую текстуру, поэтому отделка наружных поверхностей не требуется, а это позволяет уменьшить расходы.
-Нет необходимости проводить подготовку поверхностей внутри помещения. Поверхность панелей настолько качественная, что отделка фактически не требуется.
-Можно реализовать любые задумки для создания фасада. Это не отразится на стоимости работ.
-Уменьшение трат ввиду использования особых клеевых средств, что позволяет уменьшить затраты на монтажные работы.
-Сип-панели позволяют экономить на отоплении, так как в разы уменьшают потерю тепла. Часто именно процедура установки отопительных систем тормозит сдачу объекта вовремя. Для этого нужно много времени и сил. Одной из составляющих материала является пенополистирол. То есть использование сип-панелей в разы ускоряет строительные работы.
Дома из сип-панелей строятся быстро ввиду следующих особенностей:
-Простота установки. Стены дома легко устанавливаются, что не сказывается на качестве. Для этого потребуется помощь 3-4 рабочих.
-Не нужно ничего дорабатывать. Материал обладает устойчивостью к температурным перепадам и влиянию влаги. На поверхности не появляются трещины.
-Отсутствует усадка. Строительные работы прекращаются во время процесса усадки. Дома из сип-панелей можно использовать сразу же после завершения стройки.
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