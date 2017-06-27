Ковролин: в чем особенности современного напольного покрытия?





Сегодня среди огромнейшего разнообразия напольных покрытий кто-то отдает предпочтение ламинату, кто-то паркету или наливным полам, а другие выбирают линолеум. Но те, кто хотят внести в интерьер уют домашнего тепла, атмосферу покоя и беззаботности, отдают предпочтение ковролину. Это мягкое, уникальное напольное покрытие остается весьма популярным, даже несмотря на то, что на рынке появляется все больше других вариантов.

Сразу отметим, что данный материал существенно отличается от ковров, поэтому не стоит их ставить на один уровень, приравнивая. В первую очередь ковролин отличается от ковра своей структурой, у него нет симметричного или отцентрованного узора, да и назначение у него совсем иное.

Ковер больше служит украшением и дополнением. А вот ковролин будет обеспечивать теплом, и в то же время он станет эстетичным предметом интерьера, украшая его.

Нет у него и определенных размеров, так как его продают в рулонах, и вы самостоятельно выбираете его длину по площади своего помещения. Установленные параметры - его ширина и толщина.

Стоит сказать, что сегодня такой материал представлен на рынке в разнообразии цветовой гаммы, причем как в однотонных решениях, так и различных абстракций.

Также следует учитывать и материал его изготовления. Он может быть как натуральным, так и из синтетических волокон. Натуральный материал можно разделить на 100% шерсть и смешанные варианты.

Натуральные материалы:

придают изделию мягкость, но в то же время и упругость на смятие ворсы;

имеют влагонепроницаемые свойства;

достаточно просты в уходе;

экологически чистые и полностью безопасные в использовании, поэтому без опасений могут быть постелены и в детских комнатах.

Кроме шерсти, для производства ковролина применяют лен, кокос, шелк, джут, бумагу, хлопок. Сейчас можно купить ковролин зеленого цвета, молочного, синего, красного, а также с сочетанием оттенков в абстрактных рисунках и т.д.

Безусловно, напольное покрытие из природного сырья - достаточно дорогое удовольствие. Поэтому и были созданы альтернативные варианты из синтетических волокон, которые по своим качественным и эксплуатационным характеристикам практически не отличаются от натуральных, а в некоторых моментах имеют и большее преимущество.

Из синтетических волокон для производства ковролина применяют:

полиэстер;

нейлон;

полиамид;

пропилен и т.д.

Современные технологии и оборудование позволяют производить из них достаточно качественные и очень красивые изделия. При этом они отличаются своей мягкостью, более высокой износостойкостью. Они проще в уходе, но самое главное - не подвластны деформации и атакам моли.

Кроме материала, при выборе ковролина следует учитывать и то, что он отличается высотой ворса. На рынке представлена продукция:

с коротким ворсом (максимум 3 мм.);

со средним ворсом (от 3 до 5 мм.);

с длинным ворсом (от 5 мм. и выше).

При этом все виды имеют одинаковую структуру. Это ворс, основа или первичная подкладка, закрепляющий слой (вторичная подкладка).

Особенностями данного напольного покрытия, которые сделали его очень популярным среди потребителей, можно выделить:

идеальные шумопоглощающие свойства;

способность обеспечивать тепло пола;

износостойкость;

рисунок имеет незавершенный вид, поэтому изделие универсальное и подходит для любого пола;

неподвластность деформации;

не теряет свой внешний вид на протяжении долгих лет эксплуатации;

наличие широкой цветовой гаммы;

имеет самую доступную цену по сравнению с другими видами подобной продукции.

Удачного вам выбора и покупки!