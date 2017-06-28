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Бетонные ливневки

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Бизнес — 28 Июня 2017, 13:02

Ливневки – это стандартный элемент архитектурного оформления строений, а также дорог и тротуаров. Главная цель этих систем – перевести все осадки в ливневый коллектор.

Водоотводные системы изготавливаются из разных материалов. Это и фибробетон, и пластик, и тяжелый бетон. Водоотводные системы отличаются по типу и строению. Особенности лотков определяют пропускную способность. Водоотводные системы на http://www.standartpark-spb.ru/catalog/betonnye-lotki/ – это неотъемлемые элементы инженерных проектов. Лотки для отвода воды устанавливаются в комплекте. Водоотводы соединяются заглушками, переходниками, фиксаторами. Лотки устанавливаются ниже уровня спроектированного объекта.

Фундамент под водоотводом заранее уплотняется и готовится к установке. Бетонные лотки перекрываются специальным решетками, которые предотвращают попадание габаритного мусора. Кроме того, конструкция обеспечивает удобство передвижения людей, сохранность товаров и исправную работа транспортных средств.

Плюсы и минусы.

Главное преимущество бетонных систем в длительном сроке использования, устойчивости к химическим средствам, прочности. К недостаткам можно отнести большую массу. Невысокая цена на изготовление компенсируется транспортными расходами. Бетонные лотки мгновенно реагируют на ошибки при проектировке и установке. И тогда вода в система застаивается либо растекается по окружающей поверхности.

То есть бетонные лотки требует точных расчетов.

Желоб для отвода воды создается при помощи прессования плиты. Нужные качества система получает от стальных шнуров, стекловолокна. Лотки из фибробетона отличаются высокой устойчивостью к появлению сколов, а также упругостью. Готовые лотки спокойно воспринимают любые нагрузки, устойчивы к колебаниям температур.

Техника вибролитья для изготовления водоотвода не гарантирует высоких качеств системе. Поверхность желоба гладкая и не сдерживает отходы. Небольшой сор в системе не остается ввиду уклону лотков для стока осадков.

Система водоотвода используется для сбора жидкости и перемещению ее в коллектор. Осадки и химические смеси, оказываясь в системе, двигаются в необходимом направлении за счет уклона системы.

По типу использования бывают телескопические и дренажные водоотводы. Первые собирают жидкости со склонов в открытый канал. Вторые – собирают жидкости около зданий.


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