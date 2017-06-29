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Отдых на Азовском море
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 29 Июня 2017, 21:44
Все любят отдыхать на море. Тут забываешь о заботах и работе. Тут можно планировать время на свое усмотрение.
Помимо расслабляющего эффекта, морской отдых позволяет позаботится о здоровье. На море работают санатории, где можно подлечиться. Как правило, так любят отдыхать семьи с детьми. Морской отдых – это не только песок, чистая вода и воздух. Это различные виды активного отдыха, это позитив и веселье.
Отдыхать на курортах России не только можно, но и нужно. Какие же преимущества у такого отдыха?
-нет необходимости оформлять загранпаспорт.
-мягкий климат, не придется долго акклиматизироваться. В Азовском море можно купаться уже в июне из-за его небольшой глубины.
-тут есть места, где можно отгородится от окружающих и отдохнуть. Всегда можно найти тихое и удобное место.
-отдых на Черном море – это красивые пейзажи, различные достопримечательности. Азовское море подойдет тем, кто не любит активных отдых.
-доступные цены на жилье. Если отдых планируется всей семьей, то азовские курорты – идеальный вариант. Можно поехать и на черноморское побережье, однако цены там будут немного выше.
-морской воздух полезен для здоровья, также как и вода, и грязевые источники. Ваш организм отблагодарит вас.
-большой выбор возможностей. Каждый сможет выбрать себе наиболее подходящий тип отдыха.
Заранее обеспокойтесь поиском места для отдыха. Так вы сможете купить путевку по более доступной цене. К моменту, когда вы захотите ехать, хороших мест может уже не быть. Если вы займетесь поиском жилья за несколько месяцев до планируемой даты, то найдете подходящий вариант.
Что касается минусов, то на азовских курортах не так-то много достопримечательностей. Кроме того, сервис здесь несколько ниже, чем на черноморском побережье.
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