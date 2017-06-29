Аудит предприятий малого бизнеса



Развитие сферы малого предпринимательства – приоритетное направление деятельности современного государства, позволяющее улучшить его благосостояние. В настоящее время данный сегмент рынка по сути является мобильным и самым конкурентоспособным экономическим сектором.

Аудит малого предпринимательства: выбор исполнителей и цели

Для малых предприятий огромное значение имеют качественные услуги аудита, способствующие грамотному управлению и ведению бизнеса. Доверять проверки и прочие виды сервиса необходимо надежной компании, обладающей большим опытом работы. Ее сотрудники обязаны иметь идеальные знания и требуемые ресурсы для организации комплексного анализа в максимально сжатые сроки. Они должны руководствоваться нормативно-правовыми документами действующего законодательства.

Цели аудита экономических субъектов являются традиционными. Подобные проверки позволяют своевременно выявить и устранить текущие недочеты и ошибки, риск возникновения которых существует в процессе функционирования и развития любого предприятия. Эксперты рекомендуют руководителям подобного бизнеса организовывать поэтапный обязательный ежегодный аудит. Он поможет не только предотвратить наложение штрафных санкций. Грамотная проверка – отличная возможность увеличить эффективность и результативность ведения деятельности благодаря советам опытных консультантов.

Какие компании относятся к малому бизнесу

Аудиторские проверки малого бизнеса осуществляются для фирм, характеристики которых описаны законами РФ. Стоит отметить, что подобные организации могут иметь определенные индивидуальные особенности. На их основании аудитор, выполняющий проверку, имеет право классифицировать подконтрольное предприятие в группу малых объектов экономического сектора.

Проводится предпринимательский аудит для компаний коммерческого типа, имеющих в уставном капитале часть средств, являющуюся собственностью юридического лица в объеме до 25 %. Кроме того, классификация фирм малого предпринимательства осуществляется на основании численности сотрудников:

промышленный сектор, транспортная сфера и строительство – 100 рабочих;

область сельского хозяйства и научная отрасль – 60 сотрудников;

сектор оптовой торговой деятельности – 50 работников;

бытовое обслуживание – 30 персон.

Проводится обязательный аудит малого предприятия также для физических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность при отсутствии оформления юридического субъекта. В процессе проведения проверок аудитор тщательно сверяет отчетность. В ходе исследований и установления оценок непременно учитывается специфика бухгалтерского учета при наличии определенных ограничений. Особенно значимым качественный аудит является для кризисных фирм. Он позволяет выявить текущие проблемы и немедленно их устранить.