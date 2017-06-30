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Особенности фасадов из металлокассет
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Бизнес — 30 Июня 2017, 23:11
Этот способ отделки принято относить к вентилируемым средствам, то есть в здании не скапливаются испарения. Фасадные металлокассеты – это прямоугольные пластины. Материал сконструирован таким образом, что при необходимости можно установить на конструкцию утеплитель.
Материал для изготовления.
На внешнюю часть металлических кассет наносится полимер.
Однако может быть задействована порошковая краска.
В качестве материала часто используют:
-сталь. Могут использоваться все типы, устойчивые к ржавчине. При установке используют варианты без покраски.
-алюминий. Довольно легкий материал, который вскрывают полимерами. Может иметь фактуру дерева или камня.
-медь. Обычно изготавливается без окрашиваемого слоя. Для отделки используется достаточно редко.
-латунь. Используется крайне редко ввиду большой нагрузки на дом.
Помимо того, кассеты имеют два типа фиксации: скрытую и открытую. Первый вариант имеет один минус – смену поврежденной части будет произвести непросто. Второй вариант предполагает использование саморезов для фиксации. Основное преимущество – легко заменяется.
Ввиду такого строения фасады с металлическими кассетами образуется зазор, необходимый для правильной циркуляции воздуха. Чтобы отделать фасад этими пластинами нужны профили, откосы и многие другие детали.
Параметру у всех типов металлических кассет одинаковые:
-небольшой вес
-оперативность сборки, ввиду небольшого веса собирается довольно быстро
-материал невосприимчив к воспламенениям -простота ухода. Вымыть можно обычной водой
-прекрасные эстетические данные. Можно сочетать между собой пластины разного цвета.
К недостаткам принято относить плохой уровень изоляции. Однако этот вопрос решается путем установки утеплителя. Иногда пластины собирают электроэнергию и могут привлекать молнии. Для этого на конструкциях устанавливают молниеотводы.
Плотность пластины составляет 0,7-1,5 миллиметра. Для отделки лучше выбирать варианты поплотнее.
Алюминиевые кассеты могут иметь плотность 2 миллиметра. Не будет оказывать сильной нагрузки на здание, однако создаст необходимый уровень защиты в случае ударов. Отделка дома начинается с установки профилей. На них фиксируются кассеты. Металлические панели с завода поставляются в пленке, чтобы защитить поверхность от повреждений. Пленка снимается. Устанавливать металлические панели можно когда угодно.
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