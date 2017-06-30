Окна Ilmari специально для Российского климата

В прошлом году, на рынке пластиковых окон, появилась новая линейка моделей профильных систем - Ilmari, от проверенного завода-производителя КЛВ ПЛАСТ, обладающего 10 летним опытом.

На сегодняшний день, окна из профиля Ilmari представляется как премиум решение по сниженной цене.

Директор завода КЛВ Пласт объяснил необходимость выпуска новой модельной линейки тем, что профильные системы других производителей уже сильно устарели и изначально разрабатывались под европейский климат.

Профиль Ilmari, с самыми лучшими техническими характеристиками, спроектирован специально под суровый российский климат.





На сегодняшний день, этот оконный профиль поставляется заводом КЛВ Пласт, тридцати компаниям в 12 городах России и стран СНГ.

Дилеры и производители окон уже отметили высокий спрос на профиль Ilmari со стороны покупателей.

На защите тепла в вашем доме

Окна из профиля Ilmari, по характеристикам теплосбережения, имеют толщину стенок 3мм и относятся к классу А.





Окна из этого профиля на 63% эффективнее сохраняют тепло, в сравнении с другими окнами. Этот показатель обеспечивается за счет энергосберегающего стекла в стеклопакете и многокамерного профиля.

Технология "Двойная шуба"

Особенность строения профиля Ilmari это уникальная технология «Двойной шубы».

В профиле сразу две камеры расположены со стороны улицы, они эффективно сохраняют тепло и препятствую проникновению холода.





Благодаря этому, фурнитура находится в «плюсовой температурной зоне» и не промерзает. Это существенно увеличивает срок ее службы и защищает от поломок в зимнее время.

Перепады температуры не страшны

Как известно, окна чаще всего ломаются именно при резких изменениях температуры.

Во время экструзии профиля Илмари используется пластик, сохраняющий свои эксплуатационные свойства при температуре от -50°С, до + 80°С.

Такой запас прочности гарантирует стабильную работу окон.

Прочнее и надежнее в 2 раза

Высокая прочность и геометрическая стабильность, обеспечивается за счет:

1) Технологии двухпоточного экструдирования.

2) Качественного исходного сырья.

3) Армирования из высококачественной стали.





Прочность на разрушение в 2-3 раза превышает установленные ГОСТы, и в 2 раза выше технических характеристик окон, других профильных систем.

Эти цифры подтверждены научными испытаниями и соответствующими сертификатами.

За счет этого, окна из профиля Илмари легко выдерживают даже очень сильные перепады температур и ветровые нагрузки.

Все эти качества характеризуют окна Ilmari как оптимальный профиль для эксплуатации, в любых климатических условиях России.





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