«Социальные кредиты» для пенсионеров. Как снизить нагрузку на личный бюджет?

Лёд тронулся: кредиты в России с весны 2017 года начали дешеветь. В среднем по рынку наблюдается снижение ставок на 1-2%, многие объявляют дисконтные акции на выдачу кредитов. Однако получить заёмные средства по сниженной цене пенсионеру не так легко.

Причин много: лимиты по возрасту, жесткие требования к кредитной истории, скрытые комиссии, недостаточная информированность потенциальных клиентов и т.д.

Знание некоторых нюансов поможет пенсионерам взять кредит по выгодной цене или снизить уже имеющуюся нагрузку на семейный бюджет.

1. Коммерческие банки могут быть более лояльны к людям старшего возраста, чем государственные.

Так, ряд банков с пониманием относится к тому, что пенсионер может иметь плохую кредитную историю. Не все пожилые люди достаточно владеют компьютером, чтобы вести онлайн-платежи. Поэтому просрочка вполне может случиться по причине неработающего отделения почты или банка, невозможности пенсионера выйти из дома и т.д.

Например, «Интерпромбанк» обращает внимание лишь на регулярность оплаты по кредиту за последние 3 месяца, не требует от пенсионеров поручителей и залога.

2. Пенсионный кредит может быть дешевле в коммерческом банке, чем в том, где хранят средства большинство российских получателей пенсий.

Это объясняется тем, что банки, нацеленные на перспективу, заинтересованы в привлечении клиентов-пенсионеров. Для них пенсионер – клиент с регулярным доходом, который заботится о своей репутации и умеет рассчитывать свой бюджет.

Поэтому тот же «Интерпромбанк» предлагает кредит пенсионерам по минимальной ставке. При этом число требований к пенсионеру минимально: достаточно подтвердить регистрацию в Москве или Московской области (допустима временная регистрация), российское гражданство и назначение пенсионного пособия.

3. Существует возможность снизить проценты по уже имеющемуся кредиту.

Конечно, ваш банк вряд ли предложит вам снизить процент. Более того, пересмотр ставок по заключенным договорам – сложная двусторонняя процедура. Однако у многих банков существуют программы рефинансирования займов, которые позволяют закрыть старый кредит, взяв средства под более низкий процент. Общее снижение ставок по кредитам коснулось многих программ перекредитования.

Банки, заинтересованные в постоянных клиентах, предлагают программы рефинансирования в том числе пенсионерам.