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Аренда фургона без водителя: удобно, недорого, функционально

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Бизнес — 3 Июля 2017, 21:00


прокат фургоновВ секторе отечественных грузоперевозок почти 80 % операций производятся автомобильным транспортом. Связано это с высокой степенью мобильности машин и их экономичной эксплуатацией. Этим спровоцирован высокий спрос на аренду грузовых автомобилей. Приобрести в личную собственность транспорт могут только крупные компании. Для остальных прокат машин становится единственным возможным вариантом начать выгодный бизнес.

Аренда фургона поможет сэкономить бюджет и время

В условиях плотной загруженности дорог, характерных для Москвы, предпочтительно арендовать транспорт, сочетающий в себе сразу три важных характеристики:

  • высокая маневренность;
  • приличная грузоподъемность;
  • экономичный расход топлива.

Все это обеспечит прокат фургонов, услуга предоставляется на любой период времени, начиная от одних суток. Подобный транспорт может быть использован для выполнения самых разнообразных задач. В нем легко поместятся строительные материалы, мебель, продукты питания и т. д. Грузоподъемность техники составляет не менее одной тонны.

Но главное преимущество фургона, кроется в его компактных габаритах и маневренности. На такой машине не составит труда быстро перемещаться по загруженным улицам, подбирать места для парковки. Находясь за рулем фургона, можно не переживать о том, что понадобится пропуск на въезд на центральные улицы столицы. Документ точно не потребуется и на машине можно будет беспрепятственно перемещаться к любой точке назначения в пределах города и области.

Современные фургоны отличает экономичный расход топлива: максимум 8-9 литров на 100 км. Полного бака хватить, чтобы преодолеть расстояние в 500 км, не тратят драгоценное время на дозаправку. Экономичный расход обусловлен еще и тем, что транспорт находится в безупречном техническом состоянии.

Компании, специализирующиеся на аренде грузовых авто, регулярно проводят им ТО, заботятся о качественном текущем обслуживании. Перед каждым выездом состояние фургонов проверяется, наличие даже минимальных неисправностей полностью исключено.

Как выгодно арендовать фургон

Когда дело идет о старте бизнеса по грузоперевозкам, все предприниматели стремятся минимизировать свои расходы. Поэтому для них оптимальным будет прокат без водителя — услуга, предоставляемая по демократичным ценам. Подобный вид сервиса обеспечивает клиентам много преимуществ: полная свобода перемещения и выбора скоростного режима, сохранность груза.

Решив арендовать авто, рекомендуется наладить сотрудничество с одной компанией на постоянной основе. Таким клиентам всегда предоставляют хорошие скидки, в самые сжатые сроки подают авто нужной грузоподъемности. Если есть возможность, то лучше брать фургон в долгосрочную аренду (от 10 суток). В этом случае услуга предоставляется по сниженным ценам.

Аренда грузового транспорта – процедура несложная. Чтобы получить в полное распоряжение авто, нужно внести залог и подписать договор. Этот документ в полной мере отражает права, обязанности обеих сторон. Если все условия клиент выполнил неукоснительно, то по завершении срока аренды залог ему будет возвращен.

В надежных компаниях к потенциальным клиентам могут быть предъявлены особые требования. Они касаются возраста, стажа водительского вождения, гражданства арендатора. Подобная предосторожность свидетельствует только в пользу компании, показывает, насколько ответственно она относится к своей работе. Выдавать машины всем без разбора (были бы деньги уплачены) очень опасно. Этим и вызвана необходимость внедрения перечисленных мер предосторожности.



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