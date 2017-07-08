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Аналитики Glorax Group о пользе занятий спортом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 8 Июля 2017, 20:17
Специалисты аналитической службы провели исследование в Москве и Санкт-Петербурге на предмет увлеченности граждан спортом.
Согласно исследованиям аналитиков 73 процента опрошенных время от времени занимаются спортом, 24 процента граждан сообщили, что занимаются в спортклубах регулярно.
Как отмечают специалисты Glorax Group, которой владеет Андрей Биржин, и сотрудники оздоровительного комплекса «Олимп» в Московской области, в последний год увлеченность граждан спортом возросла на 15 процентов. Кроме того, изменились возрастные рамки увлеченных спортом граждан: ранее основным контингентом клубов была молодежь от 18 до 27 лет, однако сегодня активнее всего себя проявляют занимающиеся в категории от 14 до 35 лет.
Стоит отметить, что увеличилось количество клиентов в младшей возрастной категории и группах возраста 45+. Управлющие комплексом «Олимп» уверены, что это связано с озабоченностью взрослых физическим развитием детей. Привлекают клиентов и выгодные расценки, что важно для граждан пенсионного возраста.
Наибольшей популярностью в Московской и Ленинградской областях пользуются такие спортивные направления, как плавание, футбол, силовые тренировки. Кроме того, возрастает интерес к категории материнства и детства: на 28 процентов возросла группа тренирующихся по направлениям для будущих мам, программам раннего развития. Поднялись показатели и в корпоративном секторе: многие менеджеры высшего звена обращают внимание на командные спортивные занятия.
Около восемнадцати процентов клиентуры перешло в большие спорткомплексы из местных клубов. Гражданам приходятся по душе предлагаемые в центре комплексный пакет обслуживания, возможность подобрать несколько направлений для занятий, высококвалифицированный штат.
Как пояснил Андрей Биржин Glorax Group, ввиду увлеченности граждан здоровым образом жизни, а также изменением благосостояния, предприятия спортивного сектора продолжают привлекать внимание. Сообщается, что Центральном федеральном округе улучшается ситуация на предмет доступности спортклубов. Эксперты аналитической службы намерены тщательно исследовать рынок спортивных услуг в этих областях и определить развитие этого направления. Увлеченность граждан здоровым образом жизни и регулярное посещение спортклубов крайне важны для определения дальнейшего развития и продвижения компаний в этом секторе.
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