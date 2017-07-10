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Учет финансов онлайн: точные и быстрые решения с ПланФактом
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Бизнес — 10 Июля 2017, 12:33
Учет финансов онлайн - интересная возможность для малого бизнеса. Одно из решений в этой области - программа для управленческого учета ПланФакт. Разработчики сделали возможным завести в одной базе данных финансовый, инвестиционный и операционный учет, составляя общую картину по финпоказателям и подробные сведения по проектам и контрагентам.
Разработка предлагает облачное хранение базы сведений по вашей компании. Какие здесь удобства? Работа с программой для управленческого учета финансов ведется онлайн на сайте https://planfact.io . Не нужно скачивать и устанавливать ПО на рабочее место пользователя; платформа данных вообще не привязана к рабочему месту. Это значит, что не придется ничего настраивать и обновлять, продлевать лицензии и т.д.. Программа имеет очень приятный, дружественный интерфейс, адекватные современному бизнесу возможности. Так, идет работа с многими счетами и валютами, многими банковскими сведениями, их можно обновить в режиме онлайн, мгновенно оценить положение вещей, оперативно принять решение. Нужно отметить, что "классические", широко известные в СНГ программы учета финансов для малого бизнеса не так эффективны в этом отношении; они требуют времени и усилий для интеграции данных.
ПланФакт позволит оперировать всем массивом данных по наличным и безналичным перечислениям. Предусмотрен импорт из банковских выписок (автоматическая выгрузка и "умная" обработка информации по платежку). Пользователь сам настраивает некоторые категории, связанные с доходами или расходами. Так, это происходит, если нужно оценить финансовую эффективность конкретного направления, нового проекта и т.д.. Можно осуществить и более точечную аналитику - оценить, например, выгоду работы с разными поставщиками. Программа учета финансов для малого бизнеса представляет данные в сводках и графиках (куда можно занести и планируемые в будущем поступления, траты); показывает кассовый разрыв. Пользователь видит, что будет происходить с его бизнесом, если он примет то или другое финансовое решение!
Информация "в облаке" защищена зашифрованным соединением. Пользователь может рассчитывать на оперативную техническую поддержку. Он получает доступ к своим данным в круглосуточном режиме; с любых устройств. Предлагается безвозмездно пробная версия - демо на две недели.
Программу для управленческого онлайн учета ПланФакт уже оценили руководители розничных продаж, медийных проектов, образовательных курсов. Принимая краткосрочные решения, владельцы небольших предприятий с удовольствием пользуются возможностями учета финансов онлайн с ПланФактом, точно оценивая свои ближайшие перспективы.
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