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Профессиональное светодиодное освещение
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Июля 2017, 13:00
Такие светильники можно использовать в современном производстве различных сфер и в помещениях любых типов:
Где приобрести качественную продукцию с гарантией
Светильники не требуют особых условий эксплуатации или хитростей при установке, поэтому могут использоваться людьми для личных целей при освещении больших территориальных объемов, например, дворов, гаражей, террас и других объектов.
Компания «XLight» предлагает потребителям различных конфигураций светодиодные системы освещения, которые можно подобрать на сайте http://www.xlight.ru/. Плюсы заказа таких светильников промышленного назначения в компании «XLight»:
Покупка светодиодных светильников производственного назначения – это возможность сэкономить собственные деньги и приобрести высококачественные изделия для обеспечения светом любых объектов. Это могут быть разнообразные рекламные конструкции, витрины, реклама, обычная садовая беседка или ландшафтный объект. Сферы применения неограничены.
По материалам сайта http://www.xlight.ru/
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