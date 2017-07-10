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Профессиональное светодиодное освещение

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Июля 2017, 13:00


Светодиодное освещение для использования в промышленных целях несколько отличается от обычных светильников. Преимущества применения такого освещения:

  • экономия энергоресурсов из-за низкого показателя потребляемой мощности;
  • очень долгий период службы без необходимости проведения обслуживания по замене ламп;
  • яркость свечения намного выше, нежели у других;
  • безопасность для окружающей среды. Они не требуют применения специальных мероприятий по утилизации.

Такие светильники можно использовать в современном производстве различных сфер и в помещениях любых типов:

  • в качестве осветительных приборов уличного назначения;
  • для освещения архитектурных и культурных объектов;
  • для освещения внутренних помещений предприятия;
  • для освещения придворовых территорий частных домовладений.

Где приобрести качественную продукцию с гарантией

Светильники не требуют особых условий эксплуатации или хитростей при установке, поэтому могут использоваться людьми для личных целей при освещении больших территориальных объемов, например, дворов, гаражей, террас и других объектов.

Компания «XLight» предлагает потребителям различных конфигураций светодиодные системы освещения, которые можно подобрать на сайте http://www.xlight.ru/. Плюсы заказа таких светильников промышленного назначения в компании «XLight»:

  • широчайший ассортимент предоставляемой светодиодной продукции с возможностью выбора направления потока света;
  • возможность сэкономить финансы, приобретая продукцию компании по выгодной стоимости, и энергоресурсы, используя энергосберегающие светодиодные светильники на производстве;
  • вся продукция компании сертифицирована для рынка и безопасна для здоровья людей;
  • компания отбирает для своих клиентов только надежную продукцию с долгосрочным сроком использования;
  • возможность использовать лампы для любых производственных помещений, независимо от нахождения относительно улицы;
  • на всю продукцию предоставляется гарантия от производителя.

Покупка светодиодных светильников производственного назначения – это возможность сэкономить собственные деньги и приобрести высококачественные изделия для обеспечения светом любых объектов. Это могут быть разнообразные рекламные конструкции, витрины, реклама, обычная садовая беседка или ландшафтный объект. Сферы применения неограничены.

По материалам сайта http://www.xlight.ru/



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