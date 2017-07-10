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Ford Focus: доступные комплектации

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Бизнес — 10 Июля 2017, 13:03

Автомобиль современного человека обязательно должен иметь хорошую проходимость, инновационное оснащение, быть мощным, экономичным и безупречным внешне. Ведь выезды за город, активное использование машины в пределах мегаполиса, скоростная езда в удовольствие по специальным трассам — обыденные действия для большинства деловых и активных людей. Всем перечисленным характеристикам соответствует Ford Focus нового поколения, доступный для покупки в четырех интересных модификациях.

Доступные вариации

Итак, Ford Focus выпускается в таких модификациях:

  • Ambiente. Стандартная комплектация, оснащение которой представлено 16-дюймовыми колесными дисками с декоративными накладками; боковыми зеркалами с электрорегулировкой; крепежными элементами для детских кресел; системой ограничения возможностей авто, экстренного реагирования при аварийных ситуациях. А также системой помощи при резком торможении, курсовой устойчивости. Автомобиль с таким оснащением доступен для покупки в кузове хэтчбек с объемом двигателя в 1,6 (85 л.с.).
  • SYNC Edition. Противотуманные фары, подогрев передних сидений, центральная консоль с отсеком для вещей и подлокотником, задние и передние стекла с электроприводом — характеристики, отличающие данную комплектацию от базовой. Ford Focus в вариации SYNC Edition доступен в таких типах кузова: хэтчбек, седан, универсал с двигателями 1,6 (105 л.с.) и 1,6 (125 л.с.).
  • White and Black. Главным отличием этой модификации является дизайн. Focus White and Black выполнен в белом и черном цветах, что придает его внешнему виду ноток утонченности. Что касается соотношения этих двух цветов, то в дизайне преобладает белый. Именно в белом оттенке выполнен кузов. В черном же цвете исполнены лишь отдельные элементы: крыша, боковые зеркала, диски. Наряду с этим, данная вариация привлекательна функциями обеспечения комфорта. Датчики дождя и света, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль — главные инструменты предоставления этих функций.
  • Titanium. Это самая усовершенствованная версия автомобиля данной модели, имеющая двухзонный климат-контроль, кнопку запуска двигателя, светодиодную подсветку салона. По этой причине стоимость Форда в такой комплектации выше трех предшествующих. Такое оснащение может иметь автомобиль с любым типом кузова.

Более подробно ознакомиться с характеристиками доступных моделей Ford Focus можно тут — на сайте официального дилера. Здесь также удастся отыскать информацию о ценах.



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