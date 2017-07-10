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Ford Focus: доступные комплектации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Июля 2017, 13:03
Автомобиль современного человека обязательно должен иметь хорошую проходимость, инновационное оснащение, быть мощным, экономичным и безупречным внешне. Ведь выезды за город, активное использование машины в пределах мегаполиса, скоростная езда в удовольствие по специальным трассам — обыденные действия для большинства деловых и активных людей. Всем перечисленным характеристикам соответствует Ford Focus нового поколения, доступный для покупки в четырех интересных модификациях.
Доступные вариации
Итак, Ford Focus выпускается в таких модификациях:
Более подробно ознакомиться с характеристиками доступных моделей Ford Focus можно тут — на сайте официального дилера. Здесь также удастся отыскать информацию о ценах.
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