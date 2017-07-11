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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 11 Июля 2017, 14:59

Проблема скопления мусора беспокоит сейчас не только жильцов многоэтажек, но и крупные производственные или же промышленные компании, разные офисы или же организации. Наша профессиональная команда поможет вам с решением данной проблемы в минимальные сроки и освободит любую территорию от разных останков. Для этих целей мы используем Газели, которые сейчас наиболее востребованы среди клиентуры М-Транс. Такой транспорт отличается компактностью, что позволяет преодолевать даже наиболее труднодопроходимые места. Каждая наша Газель оборудована специальным кузовом, в который помещается старая мебель, мешки с отходами, а также демонтированные доски, дверные или же оконные конструкции. Благодаря компактным габаритам Газели можно ее с легкостью припарковать к погрузочной площадке или же подъезду. Она въезжает в труднодоступные дворы, позволяя грузчикам выполнять свою работу. Если вы желаете заказать подобную услугу, нужно лишь открыть ссылку М-Транс по которой станет для вас доступной онлайн. Необходимо отметить, что для получения Газели, необходима заблаговременная бронь, так как услуга сейчас достаточно востребована. При выполнении отделки или же приобретении новых мебельных изделий, вы сможете с нашей помощью легко избавиться от старья или же отходов. М-Транс осуществляет дешевый и оперативный вывоз со стройплощадок, предприятий, различных организаций или же квартир. Наши высококвалифицированные сотрудники вывезут разнообразные виды утиля, ТБО или же крупногабаритный мусор. Кроме этого они позаботятся о вывозе различных строительных отходов, в том числе битом кирпиче, трубах или же ЖБ-конструкциях. Также мы занимаемся сбором и вывозом грунта или же снега. Заинтересованные организации могут арендовать у нас накопительные контейнеры по объему, а также погрузчики, чтобы они могли собрать и загрузить отходы в контейнеровозы. Многолетний опыт работы позволил М-Транс добиться существенных преимуществ по сравнению с конкурентами. Среди них можно выделить скидки и индивидуальность. Каждый поступивший к нам вызов обрабатывается с максимальным вниманием, вне зависимости от того является заказчик частным лицом или же юридической организацией. Уборку наша команда выполняет не только в квартирах, включая при этом стройплощадки, но и на территориях коммерческих организаций. Что же касается постоянной клиентуры, она сможетт воспользоваться у нас существенными скидками.

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