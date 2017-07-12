Комплекс «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» от Максима Блажко – жилье европейского уровня в Москве!

Приобрести жилье в столице мечтают миллионы наших соотечественников, так как в Москве созданы отличные условия для ведения бизнеса, учебы и проживания. Если вы намерены сделать это и решились на покупку недвижимости, то обратите свое внимание на уникальный жилой комплекс «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA», который относится к премиум-классу и обладает массой преимуществ. Данный проект имеет аккредитацию от семи крупнейших банков страны, поэтому имеется реальный шанс получить квартиру в ипотеку на выгодных условиях.

Что собой представляет жилой комплекс «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA»?

Компания GORN Development предлагает всем своим клиентам жилье в столице абсолютно нового уровня, которое стоит в одном ряду с наиболее престижными комплексами мира. «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» будет иметь футуристическую концепцию, а форма строения представляет собой пять многоэтажных башен, высота которых варьируется от 140 до 280 метров.

Это совершенно новая жилая концепция, которая включает в себя приватность проживания, максимальный комфорт, продуманную инфраструктуру, множество пешеходных и велосипедных маршрутов и прочие преимущества. Благодаря соседству с парком имени Горького, для жильцов открываются потрясающие виды из окон и благоприятная экологическая обстановка в районе.





Кто является руководителем и организатором грандиозного проекта?

Идейным вдохновителем и руководителем проекта выступает Максим Блажко, генеральный директор GORN Development – девелоперской компании полного цикла, которая является лидером на рынке жилой недвижимости в премиум-сегменте столицы. Бизнесмен имеет огромный опыт работы в данной сфере, который насчитывает более 20-ти лет успешной реализации проектов различного уровня.

Крупнейшие банки страны доверяют предпринимателю, поэтому проект «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» аккредитован семью финансовыми заведениями, лидером среди которых выступает «ВТБ-Банк Москвы». Условия оформления ипотеки достаточно выгодные:

Срок кредитования – до 30-ти лет.

Первоначальный взнос – 20 процентов.

Ставка по займам – до 10% годовых.

Максимальная сумма – 60 миллионов рублей.

Особенностью кредитования выступает тот факт, что оформить договор можно по двум документам, что очень выгодно для семейных пар и близких родственников.

Жилой комплекс «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» – это ваш реальный шанс приобрести недвижимость премиум-класса в Москве и ощутить все ее преимущества.