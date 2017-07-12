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САМОСКЛАД® открывает новый склад на западе Москвы

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Бизнес — 12 Июля 2017, 15:03

САМОСКЛАД® открывает новый склад на западе Москвы

Британская компания по хранению вещей «САМОСКЛАД® – Индивидуальное хранение» сообщает об открытии нового склада на западе Москвы, по адресу ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 3. Склад расположен вблизи станции метро Молодежная. До склада также легко доехать от МКАД.

В новом офисно-складском комплексе на Молодогвардейской возможно арендовать как офисные помещения, так и склады временного хранения площадью от 1 кв.м до 60 кв.м. Высота складских помещений 3 м. В данный момент введен в эксплуатацию первый этаж склада, который насчитывает более 260 индивидуальных складских помещений.

Склад открыт для доступа существующих клиентов 24/7. Выбрать помещение и заключить договор можно в часы работы менеджеров с 8-30 до 20-30 без выходных.

Для удобства клиентов предусмотрены пандусы для разгрузки автомобилей, специализированный пункт загрузки с гидравлическими подъемниками и грузовыми тележками. Также здание оборудовано грузовым лифтом. В складских помещениях (боксах) от 5 кв.м предусмотрено индивидуальное электрическое освещение. Клиенты компании также могут пользоваться бесплатным Wi-Fi на территории склада и ресепшн. 

Клиенты компании «САМОСКЛАД® – Индивидуальное хранение» как правило используют складские помещения для временного хранения мебели и вещей при переезде, ремонте или при сдаче квартиры в аренду, а также для длительного хранения сезонных вещей, таких как сезонный спортивный инвентарь, инструменты, новогодние украшения и т.д. Небольшие складские помещения также пользуются популярностью у владельцев Интернет-магазинов, которых привлекает гибкость компании и возможность свободно менять размер склада в зависимости от сезонного спроса.

Все складские комплексы компании «САМОСКЛАД® – Индивидуальное хранение» полностью соответствует требованиям к складам индивидуального хранения. Складские помещения оборудованы индивидуальной сигнализацией и системой пожаротушения, ведется круглосуточное видеонаблюдение, на территории склада постоянно находится охрана. 

О компании
Компания «САМОСКЛАД® – Индивидуальное хранение» была основана в 2010 г. и в настоящий момент управляет сетью из 6 складов, общей площадью более 20 тыс. кв.м. Компания предлагает безопасные, гибкие и экономичные системы хранения имущества для частных лиц и бизнеса. Компания «САМОСКЛАД® – Индивидуальное хранение» является одной из ведущих компаний индивидуального хранения в Москве с сильным брендом и высоким уровнем обслуживания клиентов. Компания предоставляет страховку и совместно со своим партнером Грузовичкоф оказывает услуги переезда.

Для получения более подробной информации посетите – http://www.samosklad.ru/

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