Кинезио Тейп

Каждый из вас наверняка сталкивался с интересными цветными пластырями, которые наклеивают на тело. Однако о назначении подобных пластырей знает далеко не каждый. Принимая во внимание те огромные физические нагрузки, которые приходится терпеть спортсменам или же обычным людям, занимающимся тренировками и фитнесом, особо актуально возникает проблематика, связанная со всевозможными растяжками, болевыми ощущениями или же травматическими явлениями. Когда мы становимся жертвами подобных явлений, начинаем сразу же думать о всяких обезболивающих - таблетках или же мазях, которые имеют одноразовый эффект.

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сможет узнать любой желающий без особых усилий. Японские ученые еще в далеких семидесятых годах прошлого столетия сумели разработать уникальные средства снятия болевых ощущений, стимуляции организма и активации естественных процессов заживления на травмированных областях безо всяких медикаментозных средств, которые были названы кинезио тейпами. Они отлично дополняют имеющие виды терапии, увеличивая при этом эффект спортивной медицины и реабилитации.

Подобные пластыри успешно используют сегодня для лечения, а также устранения болевых ощущений, связанных с травмами различного происхождения. Кинезио тейпы помогают при ДЦП, артритах, остеохондрозах, растяжениях, отеках, вывихах или же ушибах. Поэтому данная методика сейчас активно используется в косметологии, мануальной терапии, педиатрии, ревматологии, спортивной медицине или же травматологии. Кинезио тейпы являются пластырями, которые состоят из стопроцентного искусственного шелка, нейлона или же хлопка. При этом в них не содержится никакое лекарственное средство или же препарат. Благодаря нанесенному волнообразно специального акрилового киппоалерненного клея обеспечивается фиксация лент на кожную поверхность.

Отличается подобная лента лечебным эффектом на протяжении нескольких дней. Кроме этого она не ограничивает двигательную активность человека и позволяет ему заниматься любимым спортивным видом или же тренировками. При использовании подобного средства организм самостоятельно мобилизует собственные ресурсы, обеспечивая тем самым скорейшее восстановления. Поэтому более интенсивного вида терапии на сегодняшний день просто не существует. Наклеивая подобные пластыри человек одновременно добивается не только обезболивающего, но и лечебного эффекта. Они улучшают кровообращение, активируя движение лимфы на травмированных участках тела. Тем самым повреждения рассасываются и происходит регенерирование.