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Форекс и поведение трейдера

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Бизнес — 13 Июля 2017, 18:44

Работники дилинговых центров наверняка могли заметить, как у некоторых трейдеров депозит вначале стремительно набирает размеры, после чего также стремительно падает. Можно даже вспомнить случай, когда клиент ДЦ всего за месяц раскрутил свой счет в несколько десятков раз! В банковских процентах эта сумма будет иметь порядка двадцати двух знаков. Но спустя месяц игрок вернулся к тому, с чего начинал. Однако смелость у него осталась и вскоре, привыкнув торговать большими лотами, он прочувствовал на себе очередность из крупных проигрышей, которая заставила его окончательно распрощаться со своим депозитом.

У дилера, конечно же, могло бы сложиться впечатление о гениальности такого трейдера, и его потери можно было бы списать на ссору с фортуной. Но, к сожалению, подобные истории не редкость в мире Форекс, поэтому, поведение трейдера является основополагающим фактором в валютной торговле и именно ему стоит уделять пристальное внимание.

Подобная ситуация запросто может настигнуть даже опытного трейдера, который знает, how much money do you need to trade forex и умеет управлять собственными эмоциями. Часто трейдер принимает решение попробовать финансовые инструменты, которыми он ранее не работал. И если ему доводится угадать направление рынка, получить весомую прибыль, вскоре он существенно увеличивает свой лот, ставит широкий стоп и несет серьезные потери. Происходит это, как правило, после интервенции какого-нибудь банка, действующего на валютном рынке жесткими способами.

Для того чтобы сократить ваши потери во время торговли на рынке Форекс, мы рекомендуем обратить внимание на следующие факторы, ведущие к убыткам:

1.      Нерациональное использование широких стоп-лоссов.

2.      Пополнение лотов на суммы, превышающие вашу обычную торговлю.

3.      Торговля с финансовыми инструментами, по которым вы не обладаете достаточной компетенцией.

Причина потери осторожности заключается в банальном поведении трейдера на рынке Forex AU. Он по прошлому опыту, когда ему удалось заработать, считает, что так будет продолжаться всегда. Поэтому, совершенно не учитывая, что рынок меняет правила, он увеличивает лоты и натыкается на финансовые потери.

Самое печальное в этой ситуации то, что даже опытные и осведомленные трейдеры, нередко попадаются на крючок. Не забывайте, что внимательность и осторожность – обязательные факторы для форекс-трейдера. 



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