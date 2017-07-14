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Чем полезно сливочное масло и где купить оптовую партию?

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Бизнес — 14 Июля 2017, 09:36


Сливочное можно приобрести в любом продовольственном магазине! Люди охотно покупают его к чаю и так сказать для души. Секрет коммерческого успеха сливочного масла прост – оно очень вкусное и полезное!

В этом продукте содержатся витамины группы A, B, C, D, E и полинасыщенные жиры, которые необходимы организму для нормального развития. Витамин A укрепляет зрение. Витамин B укрепляет нервную систему. Детям особенно необходимы витамины группы D, которые участвуют в синтезе костной ткани. Витамин С укрепляет иммунитет.

В сливочном масле содержится около десятка насыщенных жирных кислот. Врачи рекомендуют данный продукт кормящим матерям, поскольку в его составе содержится много полезных веществ, которые необходимы для нормального развития организма ребенка. В продовольственных магазинах представлен широкий выбор различных сортов этого лакомства, являющегося коммерчески успешным продуктом, который не залеживается на прилавках.

Компания «Белагро» продает сливочное масло оптом, на сайте http://belagrotrade.ru/maslo-slivochnoe/ можно оформить заказ на покупку партии. Продукция данного предприятия соответствует ГОСТ Р 52969-2008. Компания «Белагро» производит высококачественное

Надежный партнер для вашего бизнеса

Компания «Белагро» работает на оптовом рынке молочной продукции более 10 лет. Это предприятие заинтересовано в постоянном сотрудничестве с организациями и индивидуальными предпринимателями. В числе партнеров данной компании:

  • крупные торговые сети;
  • предприятия пищевой промышленности;
  • предприятия общепита;
  • бюджетные организации;
  • промышленные предприятия.

Политика компании предусматривает индивидуальный подход к каждому клиенту. Сотрудничество проходит на договорной основе. Эта компания с одинаковым вниманием относится и к небольшим компаниям, и к крупным клиентам, которые регулярно закупают большие партии молочных продуктов.

Покупателям предоставляются сертификаты соответствия ГОСТ и другие документы, подтверждающие высокое качество изготовленной продукции. Компания стремится удерживать цены на низком уровне, несмотря на инфляцию и сложную экономическую обстановку. Для постоянных клиентов возможно предоставление товарного кредита. Это надежный партнер, который готов обеспечить оптовые поставки качественного сливочного масла по выгодным ценам!

По материалам сайта http://belagrotrade.ru/



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