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Лазерная эпиляция - эффективное средство от нежелательных волос

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Бизнес — 18 Июля 2017, 12:38

Лазерная эпиляция - эффективное средство от нежелательных волос

Современные косметология никогда не застаивается и сегодня на смену традиционным методикам удаления волосяного покрова на том или ином участке тела, к примеру, таким как эпиляция, удаление воском или бритье, пришла инновация - лазерная эпиляция. Сегодня лазерная эпиляция Candela в Москве пользуется большим спросом, и столь большая популярность обуславливается приемлемой ценой процедуры, а также ее отменным итоговым результатом. При помощи использованияданной косметологической процедуры можно полностью избавить себя от волосяного покрова на том или ином участке тела практически навсегда. Всего за 2-3 сеанса можно добиться существенных результатов, став обладателем красивой и гладкой кожи, почти на любом месте кожного покрова. Если соблюдать технологические тонкости осуществления процедуры, то она полностью безопасна для здоровья человека, а ее результат превосходит все ожидания.

Никакого вреда и болевых ощущений!

Не стоит считать, что лазерная эпиляция подмышек в Москве является проблематичной процедурой, как показывает "злодейка" статистика, то наравне с эпиляцией ног, эпиляция подмышек стоит на одном уровне по популярности и востребованности. Суть такой процедуры заключается в том, что лазер проходит по всему волосяному стволу, разрушая клетки, которые вырабатывают и содержат в себе меланин, далее световой пучок разрушает структуру волосяной фолликулы. При лазерном воздействии не оказывается какого-либо вреда кожному покрову, он нагревается на 5 градусов и сразу же остывает. Пациент, который решил пройти лазерную эпиляцию, не будет чувствовать каких-либо неприятных или болевых ощущений.

Максимальная результативность!

При помощи использования лазерной эпиляции имеется возможность удалить только те волосы, которые длиной от 3 до 5 мм, то есть те, которые активно растут. Всегда имеются и такие волосы, которые находятся в спящей стадии и после первого сеанса они не будут подвержены воздействию лазера. Именно по этой причине, для максимальной результативности от процедуры, настоятельно рекомендуется проходить несколько сеансов данной процедуры.

Естественно, что цена лазерной эпиляции затруднительно назвать бюджетной. Но если учитывать результативность таких сеансов, который полностью избавляет от волос на теле, то такой минус полностью искореняется.



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