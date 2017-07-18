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Лазерная эпиляция - эффективное средство от нежелательных волос
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Июля 2017, 12:38
Лазерная эпиляция - эффективное средство от нежелательных волос
Современные косметология никогда не застаивается и сегодня на смену традиционным методикам удаления волосяного покрова на том или ином участке тела, к примеру, таким как эпиляция, удаление воском или бритье, пришла инновация - лазерная эпиляция. Сегодня лазерная эпиляция Candela в Москве пользуется большим спросом, и столь большая популярность обуславливается приемлемой ценой процедуры, а также ее отменным итоговым результатом. При помощи использованияданной косметологической процедуры можно полностью избавить себя от волосяного покрова на том или ином участке тела практически навсегда. Всего за 2-3 сеанса можно добиться существенных результатов, став обладателем красивой и гладкой кожи, почти на любом месте кожного покрова. Если соблюдать технологические тонкости осуществления процедуры, то она полностью безопасна для здоровья человека, а ее результат превосходит все ожидания.
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